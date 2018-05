È stata per decenni la signora del teatro udinese, con la sua passione per la cultura, per lo spettacolo, per gli artisti, per i giovani che seguiva nell’esperienza del Palio studentesco. Angela Felice, 68 anni, si è spenta stamattina dopo una breve ma inesorabile malattia e lascia un grande vuoto nel mondo della cultura della nostra regione, ma non solo. Fino all'ultimo ha continuato a fare ciò che amava, partecipando agli eventi culturali in programma sul territorio.

Studiosa di letteratura e di teatro, pubblicista, per anni critica teatrale de ‘Il Gazzettino’, ha diretto il Teatro Club Udine curando diverse stagioni di Akropolis e rappresentando, per tutto il mondo del teatro, un punto di riferimento competente, puntuale, efficiente. Dopo la maturità classica conseguita al liceo classico Stellini di Udine, Felice ha proseguito gli studi all'Università di Trieste, dove nel 1973 si è laureata in Lettere moderne con una tesi su "Ibsen e la critica italiana tra '800 e '900". Angela Felice è stata anche docente di letteratura italiana e latina al Liceo Caterina Percoto di Udine, consulente scientifico per il Ministero della Pubblica Amministrazione, ma anche direttore artistico del Teatro Club Udine, vice-presidente dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, nonché anima del Palio studentesco udinese.

Sempre elegante ed innamorata del suo lavoro, Angela Felice trasmetteva entusiasmo a chi aveva l’occasione di collaborare con lei. Con il suo sguardo acuto e con la sua straordinaria capacità di individuare i talenti, aveva la rara capacità di “fare squadra” in un settore dove l’individualismo sembra imperante. Angela no, era orgogliosa dei successi dei ragazzi che avevano mosso i primi passi artistici sul palcoscenico del Palio (come Giuseppe Battiston e Fabio Cherstich) e credeva in un sistema culturale che puntasse soprattutto ad arricchire i cittadini udinesi.

Punto di riferimento e pilastro del mondo culturale nostrano, dal 2009 era anche responsabile scientifica del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Anche questo incarico, che portava avanti con impegno e passione, la rendeva orgogliosa perché le dava la possibilità andare in giro in tutta Italia e all’estero a raccontare, spiegare, valorizzare la figura del grande poeta e intellettuale che amava tantissimo.

Per il suo impegno come operatrice culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Premio Maqôr-Rusticitas 2015.

Unanime il cordoglio di parenti, amici e colleghi che hanno sempre visto in Angela una persona da ammirare e uno dei pilastri della cultura friulana. I funerali si svolgeranno venerdì 4 maggio.

La notizia della scomparsa di Angela Felice ha lasciato nel dolore gli amici di sempre, le persone con cui negli anni ha condiviso il suo percorso.

"Un profondo dolore, una grande perdita - scrive Vincenzo Martines su Facebook -. Un destino bizzarro ha portato via la splendida intellettuale Angela Felice proprio oggi, mercoledì 2 maggio, giorno di debutto del Palio Teatrale studentesco".