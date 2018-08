Il 25 agosto a Verdun, luogo simbolo in Francia per la Prima Guerra Mondiale, è stata una giornata speciale. Nell’anno che vede la conclusione del centenario delle ricorrenze della Grande Guerra, un gran numero di rievocatori in uniformi storiche, assieme alle autorità civili, militari e religiose, hanno reso omaggio ai caduti tra il 1914 ed il 1918 con una toccante cerimonia.

Tra i numerosi presenti anche alcuni rappresentanti di gruppi rievocativi del Friuli Venezia Giulia, come i Grigioverdi del Carso di Ronchi dei Legionari e del Plotone Puniti. Per ogni esercito rappresentato è stato scelto un rappresentante e a portare l’uniforme austroungarica e italiana sono stati, rispettivamente, Andrea Ferletic e Michele Corbelli. “Schierati immediatamente dietro le autorità e con alle spalle il monumento alla vittoria gremito di rievocatori” racconta Ferletic, che ammette: “quando il primo rango si è rivolto al monumento e ai rievocatori tenendosi per mano l'impatto emotivo è stato indimenticabile”.

Dopo i brevi discorsi le autorità hanno ringraziato calorosamente i rievocatori per la loro presenza in così gran numero in quel luogo simbolico per la Grande Guerra, il tutto tra l'entusiasmo della folla. Un attimo dopo le stesse autorità hanno stretto la mano e ringraziato ogni rievocatore schierato tra i rappresentanti in prima fila. Contemporaneamente alle spalle i rievocatori austro-tedeschi hanno intonato ‘Ich hatt' einen Kameraden’ tra il silenzio delle persone che accalcavano la zona, folla che è poi esplosa in un applauso scrosciante. “Una cerimonia non troppo lunga e molto sentita, priva di fronzoli superflui” commenta ancora Ferletic.