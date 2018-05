La XIV edizione di èStoria, Festival internazionale della Storia organizzato dall'Associazione culturale èStoria, dedicata alla questione Migrazioni, entra nel vivo nella cornice dei Giardini Pubblici e in diversi altri luoghi della città. 350 ospiti e un programma di decine di eventi che intreccia storia, letteratura, cinema, musica, arte, antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre discipline: non si può mancare. Il programma del Festival, completo su www.estoria.it, è articolato in tre filoni – La lunga durata, percorso cronologico che tocca alcune tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento; Interpretare il presente, occasioni per ragionare sul fenomeno migratorio e l’attualità; Narrazioni, approfondimento sul modo in cui vengono raccontate le migrazioni – ai quali si aggiungono sei sezioni – La Storia in testa, Trincee, Giovani, èStoria FVG, èStoria Cinema, La Storia in Tavola.



VENERDI' 18 MAGGIO

La giornalista scientifica Ann Gibbons, a lungo corrispondente per la rivista “Science magazine”, sarà la protagonista dell'incontro di apertura di èStoria 2018 – Migrazioni. Out of Africa? L'umanità in cammino è il titolo dell'intervento che ripercorre la preistoria e le affascinanti ipotesi sul popolamento dell’uomo nel mondo attraverso gli studi più recenti (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 16.30).



Stefano Allievi, professore di Sociologia, che è da poco in libreria con il saggio Immigrazione. Cambiare tutto (Laterza), tiene una lezione spettacolo ispirata all'omonimo titolo (Sala Della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio, ore 16.30). È una riflessione critica sulle migrazioni, analizzando quelle più complesse con il coraggio di proposte radicali. Alle 17.30 la Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ospita l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla seguirà una conversazione sul tema sempre attuale dell'emigrazione dei giovani dall'Italia. Ne discuteranno Pierluigi Celli, Piergiorgio Odifreddi insieme al direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier.



Fra gli ospiti internazionali della giornata lo scrittore algerino Boualem Sansal, che insieme a Stefano Allievi affronta (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 19) il tema centrale delle sue opere, la deriva del fondamentalismo di matrice islamista e le sue conseguenze. Lo storico britannico Philip Mansel esplora la bellezza perduta della città di Aleppo, una volta epicentro economico e culturale della Siria, oggi distrutta dalla guerra (Sala Della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio, ore 19).



Il moltiplicarsi degli scenari di crisi umanitarie nel mondo richiede interventi sempre più tempestivi ed efficaci. Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, illustra le dinamiche operative di chi in prima linea si trova a fronteggiare le emergenze (Sala del caminetto, Unione Ginnastica Goriziana, ore 18.30). Donatella Di Cesare riflette sulla cittadinanza, cercando di smontare la contrapposizione tra abitare e migrare (Tenda Apih, Giardini Pubblici, ore 18.30). Matteo Sanfilippo, Corrado Bonifazi e l'Arcivescovo Gian Carlo Perego, già Direttore generale della Fondazione Migrantes, toccano aspetti nodali legati al fenomeno migratorio: accoglienza, controllo, sicurezza e integrazione (Sala del caminetto, Unione Ginnastica Goriziana, ore 17).



Fra gli altri appuntamenti della giornata, Massimo Teodori parla dell'America nell'epoca del Presidente Trump (Tenda Apih, Giardini Pubblici, ore 15). In mattinata si evocano due anni cruciali del Novecento: il 1938 e la pagina nera delle leggi razziali emanate da Mussolini determinanti nella persecuzione anti-ebraica con Elena Loewenthal, Giuseppe Parlato e Michele Sarfatti (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 10); il 1968 con Marcello Veneziani e Angelo D'Orsi (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 11.30).



