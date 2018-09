Per (più di) qualcuno, è stato il decennio dell’effimero, del ‘vuoto’, del patinato, dell’apparenza superiore alla sostanza, del ‘pop’, insomma, nel senso più banale del termine. Sicuramente tra gli anni più incompresi della storia, non solo dell’arte, gli Ottanta sono stati in realtà – una volta archiviate le avanguardie storiche, il concettualismo estremo, il minimalismo e l’arte povera, la pop art e le provocazioni - un periodo di sperimentazione nella tradizione: il decennio del cosiddetto ‘pensiero debole’ dopo la fine delle ideologie.



‘Postmoderno’ è l’altro termine che caratterizza un periodo che nell’arte ha visto il recupero di linguaggi tradizionali del passato, ma senza rigore, affiancato da un citazionismo fatto di rielaborazioni e deformazioni di motivi antichi. Una rivoluzione della funzione simbolica del progetto che ha portato gli artisti a esprimersi con libertà e un ritorno al personale (o all’individualismo), dopo il decennio del ‘politico’. Anche la nostra regione visse i suoi Anni ’80: un periodo di ‘onda lunga’ della cosiddetta transavanguardia teorizzata da Achille Bonito Oliva, di modelli internazionali e di rapidi cambiamenti, anche sulla scia di quel vento nuovo che artisti come Keith Haring o Jean-Michel Basquiat irradiavano da New York a tutto il mondo.



L’era del postmoderno e del ‘look’, ma anche del ritorno alla pittura e alle tradizioni, dopo la fine delle ideoologie

‘Anni Ottanta. Cultura visiva in Friuli Venezia Giulia’ è il titolo della mostra curata da Stefano Reia, che ha inaugurato sabato 8 a Monfalcone, alla Galleria comunale d’arte contemporanea. Un progetto espositivo esplicitamente dedicato all’esplorazione di un periodo storico ben preciso che racconta le nuove tendenze artistiche e la vitalità regionale in questo decennio. Dal progetto emerge la capacità di ripercorrere l’intero vissuto senza scendere in una banale operazione di carattere nostalgico ma, al contrario, cercando di rivelare la vera e peculiare essenza di un movimento al quale dobbiamo ancora tanto in termini di immagine. La mostra svela un archivio di lavori pittorici, disegni, appunti di moda, Polaroid, collage, graffiti, fanzine, foto e video musicali prodotti dai talenti regionali, spesso giovani, che operavano con fiducia per costruire un futuro che poi non si è realizzato. In esposizione le opere di alcuni degli artisti più significativi del periodo: Paolo Cervi, Zivko Marusic, Claudio Massini, Nata, Sergio Pausing, Serse Roma, Manuela Sedmach, Antonio Sofianopulo, Franco Ule, Gian Carlo Venuto…



Una ricca documentazione cartacea (fotografie, inviti, pieghevoli, cataloghi, locandine e manifesti) permette una significativa sintesi della programmazione delle più rappresentative gallerie d’arte regionali attive in quegli anni, come Nadia Bassanese Studio d’Arte, La Cappella Underground - Sezione arti visive, La Roggia, Studio Tommaseo, Galleria Torbandena… A completare l’esposizione, documenti di architettura e oggetti seriali di autori che hanno lavorato nel territorio come Gae Aulenti, Luciano Celli, Enrico Franzolini, Luigi Molinis, Renzo Piano, Bruno Sacco, Luciano Semerani e Gino Valle. Tutti – o quasi – figli di un’epoca in cui nascono il concetto di ‘look’ e figure destinate a imporsi, in qualche caso anche più degli artisti stessi, come stylist, designer e art director.