Tra il 2016 e il 2017, per celebrare il ventennale, Neo - associazione culturale di Udine - ha organizzato ‘La fine del nuovo’, un festival-evento composto da 14 diverse mostre tra la nostra regione, Liguria, Slovenia e Croazia; 14 declinazioni del concetto di ‘nuovo’ nell’arte e della sua scomparsa nel contemporaneo, con 77 artisti italiani ed internazionali. Quasi in concomitanza con la presentazione del catalogo della mostra – alla ‘Friuli’ di Udine -, l’instancabile Paolo Toffolutti ha lanciato un nuovo progetto d’arte contemporanea intitolato ‘L’occhio irresponsabile’.

Tre le mostre in programma, nelle quali verranno indagati alcuni temi dell’attualità storico-politica come l’ingiunzione alla visualità, l’accoglienza dell’altro e il ruolo dell’artista come sciamano ed etnografo. Alla galleria ‘Spazzapan’ di Gradisca d’Isonzo con il ‘Lato A’ di ‘Alla ricerca dell’aura perduta’: una prima tranche con 70 opere di Ulay, Marina Abramovic, Diane Arbus, Bruno Baltzer, Jeff Burton, Larry Clark, Silvia Donini, Juan Muñoz, Andy Warhol e moltissimi altri, artisti ormai storicizzati, ma anche sconosciuti e in corso di affermazione.

Le opere esposte riprendono il tema dello schermo-maschera, della rappresentazione e negoziazione dello sguardo tra il soggetto e l’altro da sé. Una mediazione che passa attraverso lo schermo dei media, sempre più intelligente e capace di agire indipendentemente dall’intenzionalità. “Un dispositivo – secondo il curatore - che ci è stato messo in mano per rivolgerci all’altro, ma che poi ci si rivolge contro, uno schermo che invece di creare relazioni le reclude dentro una ragnatela, un www che ha legato tutto il pianeta e trasformato il significato antropologico delle relazioni umane”. Il ‘Lato B’, cioè la seconda parte della mostra – che nel titolo richiama al concetto di ‘aura’ secondo il saggio del 1936 di Walter Benjamin – , è in programma dal 7 aprile nella stessa location, ma il progetto prosegue con ‘Different voices’ di Andreja Kuluncic (a Udine a Palazzo Clabassi dal 19 marzo) e a Villa di Toppo Florio, a Buttrio dal 24 marzo, con la collettiva ‘Omnia ab uno’.