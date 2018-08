Dopo aver celebrato la Giornata mondiale della fotografia, il Craf di Spilimbergo inaugura sabato 25 a Palazzo Tadea una nuova mostra: la personale di Eugenio Novajra (aperta sino al 19 settembre), preceduta venerdì 24 al Cinema Castello dall’incontro con l’autore, Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia per un autore della regione, e il curatore Guido Cecere. In ‘Berlino altrove’, Eugenio Novajra presenta una sua personalissima ricognizione visiva su quella che viene considerata la più interessante e dinamica capitale europea in questi ultimi anni.



Il suo primario interesse professionale per l’architettura e la delicata sensibilità non si fermano all’aspetto urbanistico della metropoli, superato e interpretato in una dimensione spesso onirica o surreale, guardando nelle pieghe della città in maniera intimista e con occhio a volte quasi cinematografico. Oltre all’indagine metropolitana è presente anche una galleria di ritratti di berlinesi contemporanei, oltre a un video sui nuovi spazi verdi e il loro utilizzo da parte della popolazione berlinese.