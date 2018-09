Per la prima volta la città di Udine ospiterà un’importante mostra, 'Il Friuli - Cartografia segreta dei collezionisti' promossa dall’Associazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica 'Roberto Almagià', con sede a Roma, in collaborazione con l’Associazione Culturale 'Il Cidul' di Pocenia, presieduta da Giordana Pampagnin.



L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 18 di sabato 22 settembre e rimarrà aperta, dal mercoledì alla domenica fino al 21 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ingresso libero.

Condotto dal giornalista Daniele Paroni, alle ore 15.30, nella Sala Fondazione Friuli in Via Manin, 15, avrà luogo il seminario di studi, introdotto dal Dott. Emilio Moreschi, Presidente dell’Ass. “Roberto Almagià”. Seguiranno gli interventi del Dott. Roberto Tirelli, Presidente dell’Associazione “La Bassa” sulla “Dinamica dei confini di sovranità in Friuli dalla Dieta di Worms al trattato di Campoformio”, del ricercatore e storico Dott. Gilberto Ganzer, su “Un patrimonio della Regione da conoscere, tutelare e promuovere: la Fabbrica Linussio” e del Prof. Angelo Floramo, collaboratore della Biblioteca Guarneriana su “Narrazioni cartografiche: la Descrittione della Patria del Friuli di J. Valvason di Maniago”.



L’esposizione sarà allestita nella chiesa di San Antonio Abate a Udine e comprenderà pezzi originali e, in molti casi, inediti di carte geografiche dal 1500 al 1700 appartenenti a collezionisti friulani.

La realizzazione della mostra e del catalogo è curata dalla Prof.ssa Orietta Selva, docente dell’Università degli studi di Trieste. Possibilità di visite guidate prenotando a info@ilcidul.com