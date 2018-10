Presentazione del terzo volume, inserito nella Collana "Quaderni della Resistenza per i giovani", a cura dell'ANPI Friuli Venezia Giulia, intitolato "Civiltà e barbarie, dalla Seconda Guerra Mondiale i principi per l'affermazione della dignità umana", giovedì 25 ottobre alle ore 18.00 presso la sede dell'Anpi di Udine, nell'ex Caserma Osoppo di via Brigata Re, 29 a Udine.



Introduce Dino Spanghero, Presidente Regionale ANPI. Intervengono il prof. Marco Cucchini dell'Università degli Studi di Udine e il curatore Elvio Ruffino della Presidenza Provinciale ANPI Udine.



Con questo terzo quaderno, che segue il primo,“Fascismo e Liberazione in Italia e nella nostra regione” del 2016, e il secondo “I rapporti italo-sloveni 1880-1956” del 2017, si intende fornire ai giovani (in particolare agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di II° grado) alcuni testi di decisiva importanza che rappresentano, ancora oggi, il senso ultimo della contrapposizione fra popoli e ideologie che caratterizzò la Seconda Guerra Mondiale facendone una tremenda lotta fra civiltà e barbarie.



La realizzazione dei tre volumi dà continuità ad un impegno di pubblicazioni per i giovani . L’ANPI Regionale del Friuli Venezia Giulia infatti, nei decenni che sono alle nostre spalle, ha divulgato numerosi opuscoli dal titolo “Giovane amico lo sapevi che...??”. Si intende quindi riproporre questa iniziativa, il cui senso divulgativo resta immutato, rinnovandolo nella forma e nella modalità comunicativa.