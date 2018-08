Un uomo, un artista che lascia una traccia riconoscibile del suo timbro, del suo segno: le figure quasi naif con vaghi richiami a Baj e Campigli e altri neo figurativi, con quella pittura infantile evoluta in quel segno, tipica anche del grande artista americano John Marin. Luigi Del Sal, 90 anni, ce l’abbiamo in casa e ogni tanto viene riscoperto: per esempio, ha realizzato il bozzetto del chiosco bar n.5 sulla spiaggia a Lignano Sabbiadoro, opera inaugurata un mese fa.



Del Sal è un veneto-friulano di Cesarolo (San Michele Tagliamento) dove si parla friulano con misture venete. E’ nato là nel 1928 e, cresciuto, ha cominciato a girare il mondo, prima a Milano, nel primo dopoguerra, dove ha fatto anche lo strillone per i giornali, come si usava allora, guadagnando anche mille lire al giorno. E all’epoca non erano proprio pochi soldi.



Tra Parigi e Milano un sogno che si avvera

Autodidatta con la pittura nel cuore, fin da ragazzo, dopo Milano va a Parigi per un paio d’anni, frequenta le gallerie e i bistrò di artisti, fa qualche mostra, vende, ma non riesce a conoscere e fare l’amicizia che bramava con Picasso, maestro da cui, come tanti, ha attinto per la sua evoluzione.



Il maestro spagnolo in quel periodo era più fuori Francia che dentro data la sua crescente popolarità, ma la conoscenza e un briciolo di amicizia col grande pittore avviene più avanti. Nel campo dell’arte si va avanti se si ha un buon mecenate, un mercante o un gallerista, altrimenti è difficile spiccare il volo e Luigi Del Sal l’ha avuto nella persona di Pavanati di Udine. Con lui ha organizzato mostre in giro per il mondo: Venezia, Milano, Parigi, Stoccolma, Monaco di Baviera, Buenos Aires e a Whashington DC negli Stati Uniti.

Quel segno fanciullesco dai banchi di scuola primaria ha lasciato una traccia, e l’ha lasciata alla grande.



La consacrazione come maestro d’arte, in auge tra anni ‘50 e ’70 a livello nazionale ed estero, avviene nel 1952 a Milano con una importante mostra. Rimasto poi, comunque, in quell’alveo di un certo pregio e tra le gallerie milanesi e quelle venete-friulane in particolare.



L’incontro che gli cambiò la vita

Infine, Picasso l’ha poi conosciuto a Milano grazie a un parente. Singolare e strana situazione: allo zio di Luigi, a Parigi per lavoro, capitò di andare a fare dei lavori di manutenzione a casa del maestro spagnolo e, in quell’occasione, gli parlò del nipote.



Quando Picasso, nel ’53, venne a Milano per esporre a Palazzo Reale, si ricordò di quell’appunto: quando Luigi andò al vernissage si fece riconoscere, si strinsero la mano e più tardi trovarono il tempo di conversare. Ovviamente quello fu un colpo non indifferente per Luigi che già navigava sulla cresta dell’onda.



Ma i tempi cambiano e le mode di conseguenza e gradualmente si entra nel dimenticatoio senza volerlo e Luigi ha imparato a non entrare in quell’archivio facendo mostre ogni tanto. Naturalmente alla sua veneranda età non può fare le corse e la mostra si fa ogni tanto per far sapere che ci sei. L’ultima l’ha fatta a Vittorio Veneto un paio anni fa insieme ad artisti di buon calibro e con un pregiato catalogo.



Verrà celebrato da amici e colleghi a Felice arte, l’associazione e galleria d’arte di Valvasone, il 27 luglio data suo 90° compleanno.