Dopo il felice esito dello scorso anno, si ripropone anche per il 2018 il riuscitissimo connubio tra Premio Letterario “Latisana per il Nord Est” e Settembre Doc, manifestazioni giunte entrambe alla 25° edizione, nell’ottica di quel turismo culturale che sempre più attira i visitatori in cerca di emozioni. Fiore all’occhiello del programma culturale latisanese è ovviamente il Premio Letterario Latisana per il Nord Est, rassegna che nasce per amore del panorama culturale del nostro territorio e che vedrà anche quest’anno diversi appuntamenti, incontri e momenti conviviali, ai quali parteciperanno alcuni fra i nomi più importanti del panorama letterario e culturale italiano.

Di seguito il programma completo del Premio Letterario “Latisana per il Nord Est”, 25° edizione:

Suggestioni a Nord-Est: parole e musica attraverso i 25 anni del premio letterario

Luogo: Teatro Odeon, Latisana - data: sabato 8 settembre 2018, ore 21.00

“Suggestioni a Nord-Est”, un originale evento per festeggiare il 25° compleanno del Premio Letterario e del Settembre DOC, previsto per sabato 8 settembre, realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Musica, evento altresì inserito nel festival “Nei suoni dei luoghi” XX edizione. Si tratta di uno spettacolo all’insegna della letteratura e della musica, due arti che, affiancate, sanno regalare emozioni amplificate. Con la conduzione del giornalista e showman Andro Merkù e del giornalista Pietro Spirito, si alterneranno imitazioni di personaggi celebri, letture tra il serio e il faceto di alcuni brani tratti dai libri già vincitori del Premio, sketch esilaranti e musiche suggestive, tra cui alcune realizzate per l’occasione dal compositore cileno Jorge Puig, che si è ispirato all’ambiente naturale e alle atmosfere della nostra regione, occasione questa per apprezzare ancora di più lo splendido paesaggio che ci ospita (interventi musicali Valentina Danelon, violino, e Cristina Di Bernardo, arpa). Il professor Angelo Floramo, in una sorta di affabulazione, introdurrà la serata illustrando la storia del Premio. Non mancherà un ospite d’onore di fama nazionale: il comico, cantautore e umorista Dario Vergassola, che intervisterà alcuni personaggi legati al Premio (l’Assessore alla Cultura Daniela Lizzi, la presidente della Giuria tecnica Cristina Benussi, il presidente della Giuria territoriale Massimo De Bortoli, il componente della Giuria tecnica e scrittore Alessandro Marzo Magno, il giornalista e già vincitore dell’edizione 2014 del Premio Antonio Caiazza). E come tutte le feste di compleanno che si rispettino, la serata si concluderà con una grande torta con 25 candeline, realizzata da una pasticceria locale, che verrà offerta a tutti i partecipanti.

Aperitivi letterari

Luogo: Caffè Garibaldi 14, Latisana - date: giovedì 13,20,27 settembre 2018, ore 18.00

Il settembre latisanese sarà ulteriormente arricchito da una rassegna di “aperitivi con l’autore”, frutto della collaborazione con la cartolibreria Il Papiro e l’adiacente Caffè Garibaldi 14. L’iniziativa continua idealmente la ormai consolidata progettualità degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive-Turismo volta a portare la lettura al di fuori delle mura istituzionali tradizionali, in una sorta di ibridazione tra cultura ed enogastronomia, con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, in modo che la valorizzazione dei due settori coinvolti, culturale ed economico, si riverberi ed amplifichi. Gli incontri si terranno negli spazi del Caffè sito nella centralissima piazza Garibaldi, che offrirà ai partecipanti un ricco aperitivo per assaporare i gusti del territorio. Sempre in un’ottica di promozione delle specificità regionali tout court, gli appuntamenti saranno allietati da esecuzioni musicali a cura degli insegnanti della Scuola Comunale di Musica e da letture eseguite da affermati attori. La rassegna letteraria avrà come fil rouge Venezia - cui Latisana nella storia è stata profondamente legata - narrata dalla voce di tre autori:

giovedì 13 settembre, ore 18.00

Il segreto di San Marco di Davide Sciuto (Libreria Editrice Internazionale Italo Svevo)

presenta Maria Pernice, letture Gianni Nistri, interventi musicali Alessandra Vianello e Gianni Cuzzolin (chitarre) della Scuola Comunale di Musica

giovedì 20 settembre, ore 18.00

Venezia. Il Canal Grande di Pier Alvise Zorzi (Biblioteca dell’Immagine)

presenta Alessandro Marzo Magno.

I due scrittori ci parleranno di palazzi e ville venete, con anteprima del nuovo libro di Pier Alvise Zorzi, di imminente pubblicazione, Venezia. Piazza San Marco, che verrà ufficialmente presentato a PordenoneLegge.

giovedì 27 settembre, ore 18.00

La carezza dell’acqua di Fabiana Dallavalle (Gaspari)

presenta Francesca Cerno, letture Massimo Somaglino.

Cerimonia di consegna

Luogo: Teatro Odeon, Latisana - data: sabato 6 ottobre 2018, ore 18.00

L’Amministrazione Comunale bandisce da un quarto di secolo il Premio Letterario “Latisana per il Nord Est” con la finalità di far conoscere il panorama letterario del Nord Est e di promuovere ed alimentare il dialogo culturale e la conoscenza reciproca. Il Premio, istituito nel 1994 con l’allora denominazione “Latisana per il Friuli”, è divenuto dall’edizione 2000 Premio Letterario “Latisana per il Nord Est”, così da allargare il panorama letterario al Triveneto. Negli ultimi anni il Premio è stato progressivamente ampliato a Slovenia, Austria e Croazia al fine di implementare ed allargare la conoscenza tra i popoli e il dialogo interculturale, conferendo così al Premio un respiro mitteleuropeo e facendolo diventare uno dei pochi premi letterari italiani con valenza internazionale. Nel corso degli anni il Premio si è rinnovato, pur mantenendo sempre la sua anima: nel 2014 è stata introdotta la sezione saggistica e nel 2015 è stato istituito un premio speciale conferito da una Giuria popolare, per un maggiore coinvolgimento del pubblico e un più profondo radicamento del concorso letterario nel territorio. Il Premio è riservato agli scrittori nati e/o residenti nel Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Slovenia, Austria e Croazia, oppure che abbiano ambientato le proprie opere in tali aree geografiche o che abbiano trattato tematiche inerenti i Paesi considerati.

Tante le novità che renderanno la cerimonia di consegna del 6 ottobre un evento speciale: l’anticipo della premiazione alle ore 18.00 in modo da prevedere un momento conviviale che consenta di far incontrare autori e lettori in modo più informale, la creazione della Sezione Opera Prima per promuovere i nuovi talenti, l’ampliamento della giuria popolare per coinvolgere un territorio più ampio e rappresentativo dei gusti dei lettori, e soprattutto l’individuazione e la proclamazione dei vincitori la sera stessa della premiazione. Conduzione affidata al volto televisivo Patrizio Roversi, letture dell’attore, scrittore e regista David Riondino, accompagnamento musicale a cura dell’Associazione Progetto Musica.

Giuria tecnica: Cristina Benussi (presidente), Daniela Lizzi (Assessore alla Cultura), Anna Rita Carlet (Segretaria), Angelo Floramo, Alessandro Marzo Magno, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito, Luigi Zannini.

La Giuria del territorio è composta dai lettori “forti” delle biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio, di cui Latisana fa parte da ottobre 2017. Questa scelta ha implicato nuove sinergie tra i Comuni della Bassa Friulana, sempre più in rete.

Organizzazione: Biblioteca Civica di Latisana, con il patrocinio di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Promo Turismo FVG

Con il contributo di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca Ter Credito Cooperativo FVG, Coop Alleanza 3.0, con la collaborazione dei Comuni di Carlino, Cervignano del Friuli, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre

Con il supporto di: Associazione Progetto Musica, Azalea.it, Caffè Garibaldi 14, Cartolibreria Il Papiro, Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Latisana, Delca Arredamenti, Pro Latisana, Rete d’Imprese Sincero, Scuola Comunale di Musica.