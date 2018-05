Organizzata dall'associazione culturale Leali delle Notizie, arriva a Ronchi dei Legionari la quarta edizione del "Festival del Giornalismo", manifestazione che, come al suo esordio, avvenuto nel 2015, avrà come “palcoscenico” ideale l’elegante piazzetta Francesco Giuseppe I, spazio pubblico, suggestivo e raccolto, racchiuso tra l'auditorium comunale e Villa Vicentini Miniussi sede del Consorzio Culturale Monfalconese, alle spalle dell’auditorium comunale, ma che coinvolgerà quest'anno anche la sala Zappata del Trieste Airport e la salatte di Isa Isontina Ambiente.

Dal 5 al 9 giugno, propone una serie di incontri dedicati al rapporto tra mondo del giornalismo e fruitori della notizia, che permetteranno al pubblico di confrontarsi con gli “addetti ai lavori”, che avranno il compito di spiegare come nasce una notizia, come viene cercata, approfondita e divulgata. Gli appuntamenti, presentati e condotti da un giornalista, daranno modo ai protagonisti della scena di rispondere ad alcune domande, di presentare la propria attività e di animare il dibattito su temi di attualità.

"Il festival è nato nel 2015, quasi per scommessa ed ora sta raggiungendo dimensioni davvero importanti. Nel corso di 5 giorni ci saranno numerosi incontri e decine di ospiti, un programma che ha richiesto e richiede un grosso lavoro che cerchiamo di svolgere con attenzione e passione, sopratutto per cercare di dare al nostro territorio un prodotto culturale di qualità" ha spiegato il presidente dell'Associazione, Luca Perrino, ricordando che il dibattito sarà dedicato a temi di attualità tra i quali il turismo aperto a tutti, la voce delle minoranze nell’informazione, l’evoluzione della comunicazione radiofonica, i “cold cases” casi di cronaca nera ancora aperti, i cambiamenti della stampa cattolica, il fascino del grapich journalism.

Novità dell’edizione 2018 il premio giornalistico dedicato a Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa in un attentato lo scorso ottobre, che un apposito comitato scientifico assegnerà ad un operatore del mondo dell’informazione che si sia distinto, in Italia come all’estero, con le sue inchieste e le sue ricerche, anche mettendo a repentaglio la sua vita e spesso anche quella della sua famiglia. Il premio, che ha avuto il patrocinio del Parlamento Europeo, verrà consegnato nella serata del 9 giugno nel corso di un incontro che affronterà l’importante tema delle stampa minacciata, degli attacchi anche fisici sferrati ai giornalisti, ricordando quanti hanno perso la loro vita sul campo per mantenere alta l’attenzione nei casi in cui non siano stati ancora individuati i responsabili di queste uccisioni.

Per rendere l’importanza del festival, che aderisce al programma di alternanza scuola-lavoro con l'istituto comprensivo D'Annunzio di Gorizia e collabora con Coop Alleanza 3.0 e l'associazione Etra, basta citare alcuni numeri: cinque giornate, uno spettacolo teatrale/musicale, una masterclass sul grapich journalism, due mostre fotografiche, tre presentazioni di libri, otto incontri/dibattito, 56 ospiti.

Alla presentazione del Festival 2018 ha portato il saluto dell'amministrazione comunale di Ronchi, il sindaco Livio Vecchiet. "E' un festival che sta prendendo piede, apprezzato anche fuori dal nostro territorio. Il lavoro che l'associaizone sta svolgendo è serio e importante e siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione nel nostro comune, che investe con forza nella cultura. Investimento alto ma che rende davvero molto, non solo in termini di indotto, ma anche di pregio".

Da ricordare che gli appuntamenti del festival sono stati inseriti nel programma di formazione dell'Ordine dei Giornalisti-Consiglio Nazionale che contribuiscono all'acquisizione dei crediti formativi. L'iscrizione si può effettuare sulla piattaforma Si.Ge.F.

PROGRAMMA FESTIVAL DEL GIORNALISMO 2018

MARTEDÌ 5 GIUGNO

ORE 20.00- SALA ESPOSIVIVA FURIO LAURI TRIESTE AIRPORT Inaugurazione di “Casette”, mostra della fotografa Katia Bonaventura

ORE 21.00- SALA CONVEGNI FILIPPO ZAPPATA TRIESTE AIRPORT “Turismo e disabilità: il viaggio è un diritto per tutti” Intervengono Roberto Vitali (Presidente di Villageforall), Giampiero Licinio (Presidente Fish FVG) Cristina Schiratti (Presidente di ANFFAS Onlus Udine e componente consiglio direttivo di ANFFAS Nazionale) In collegamento skype Jacopo Melio (Presidente associazione “Vorrei prendere il treno“ ). Introduce e modera Stefano Bizzi (giornalista Il Piccolo).

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO

ORE 18.00 - AUDITORIUM COMUNALE “La memoria sbiadita della frontiera. Il libraio di Praga” incontro con Vittorio Giardino Nell’occasione sarà presentato il volume dell’autore “Jonas Fink.Una vita sospesa” Introduce e modera Alessandro Mezzena Lona (giornalista)

ORE 20.00 - PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I - INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL DEL GIORNALISMO A seguire - Inaugurazione di “Una goccia di splendore: gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”, mostra del fotografo Luca D’Agostino

ORE 21.00 - PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I Spettacolo musicale e teatrale “In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André” Parole e musica per un domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo. Spettacolo ideato da Giuseppe Tirelli con l’Associazione Culturale Coro Le Colone e con la partecipazione straordinaria della cantante Luisa Cottifogli.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

ORE 18.30 - PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “Stampa cattolica: un’informazione al passo con i tempi?” Intervengono Giacomo Galeazzi (La Stampa) Marco Tarquinio (Direttore L’Avvenire) Gianfranco Svidercoschi (Vaticanista) Introduce e modera Mauro Ungaro (direttore Voce Isontina)

ORE 20.00 - SALA ISA ISONTINA AMBIENTE Presentazione del libro “Un Papa che divide?” di Gianfranco Svidercoschi. Dialogo con Don Renzo Boscarol. Introduce e modera Hubert Londero (giornalismo Il Friuli)

ORE 20.00 - PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “Sport e disabilità: il limite non è un ostacolo ma una sfida” Intervengono Emanuele Di Marino e Arjola Dedaj (Atleti paralimpici) Alberto Mazzanti (presidente nazionale Aibxc) Marco Frattini (Podista disabile). Introduce e modera Omar Costantini (direttore news VR1). In collaborazione con COOP ALLEANZA 3.0

ORE 21.00 – PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “A pista fredda: il delitto di Nada Cella” Intervengono Roberta Bruzzone (criminologa) Roberta Gentileschi (avvocato) Emiliano Boschetti (criminologo forense) Margherita di Biagio (criminologa) Laura Genovesi (avvocato). Introduce e modera Luana de Francisco (giornalista Messaggero Veneto).

VENERDÌ 8 GIUGNO

ORE 18.30 - PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “La rappresentazione illustrata dei fatti: l’esperienza del graphic journalism italiano” Intervengono: Claudio Calia (autore) Gianluca Costantini (disegnatore e artista visivo) Elettra Stamboulis (art curator.) Introduce e modera Matteo Stefanelli (critico)

ORE 20.00 – PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I Aperitivo letterario con Antonio Caprarica Presentazione del libro “Royal Baby” . Introduce e modera: Pietro Spirito (giornalista de il Piccolo)

ORE 21.00 – PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “…è che con la radio non si smette di pensare – evoluzione e successo dell’invenzione di Marconi” Intervengono Paoletta e Patrick (Radio Italia) Claudio Micalizio (direttore Radio Monte Carlo News) Paola Gallo (Radio Italia) Guido Corso (Direttore Rai sede regionale Fvg) Federico Morocutti (webradio Radio Tausia). Introduce e modera Margherita Reguitti (giornalista).

SABATO 9 GIUGNO

ORE 11 - AUDITORIUM COMUNALE Masterclass sul Graphic Journalism, in collaborazione con ETRA. “Trasformazioni tecnologiche e mutazione della critica” con Matteo Stefanelli “Inside Graphic Journalism” con Claudio Calia

ORE 18.30 - PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “Senza dimenticare le proprie radici: il giornalismo delle minoranze linguistiche” Intervengono: Jurji Paljk (Direttore Novi Glas) Hatto Schmidt (caporedattore Dolomiten) Ilaria Rocchi (redattore capo Voce del Popolo e Panorama) Bojan Brezigar (ex direttore Primorski e rappresentante Midas-Minority Dailies Association) Aleksander Koren (direttore Primorski Dnevnik). Introduce e modera Silvia De Michielis (giornalista de Il Friuli)

ORE 20.00 – PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO DEDICATO A DAPHNE CARUANA GALIZIA Presenta Emanuela Bonchino (giornalista Rainews24) sarà presente Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana Galizia.

ORE 21.15 – PIAZZETTA FRANCESCO GIUSEPPE I “Scrivere la verità è morire di parole”. Intervengono Vittorio Macioce (caporedattore de Il Giornale) Paolo Borrometi (giornalista Agi e presidente Articolo 21) Vito Rocchelli ed Elisa Signori genitori di Andrea Rocchelli (fotoreporter ucciso in Ucraina) Alessandra Ballerini (Avvocato) Introduce e modera Cristiano Degano (presidente regionale Ordine del Giornalisti)