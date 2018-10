In attesa dell’apertura ufficiale della rassegna questa sera in Duomo Concattedrale a Pordenone alle ore 20.15 con l’incontro “ Paolo VI e monsignor Oscar Romero: perché Santi?”, hanno preso il via questa mattina i primi appuntamenti della XII edizione della rassegna di Ascoltare, Leggere, Crescere.



Nella biblioteca del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, monsignor Agostino Marchetto, Segretario Emerito del Pontificio Consiglio Pastorale per i Migranti, ha presentato agli studenti il suo volume dedicato al tema “La Riforma e le riforme nella Chiesa” (ed LEV) in dialogo con monsignor Otello Quaia, Arciprete Duomo Concattedrale San Marco, già rettore Seminario Vescovile di Pordenone, il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri e la professore Sandra Mazzolini, docente presso la Pontifica Università Urbaniana di Roma. Monsignor Marchetto ha illustrato agli studenti il senso delle riforme intesa come momento di «sinodalità e collegialità, ove si affermano i concetti di primato e comunione» e ha ripercorso gli aspetti saliente delle riforme che hanno segnato la storia della Chiesa, dalla Gregoriana dell’XI secolo alla Tridentina post-Lutero “la Riforma” per eccellenza, al Concilio Vaticano I di metà Ottocento. Concentrandosi ovviamente sul Concilio Vaticano II, avviato sotto il magistero di Giovanni XXIII e concluso da Paolo VI, il primo concilio veramente ecumenico, che ha aperto per la prima volta ai rappresentanti delle diverse religioni, ed ha sancito la presenza dei laici e delle donne. Marchetto ha sottolineato come la Chiesa, in quanto «Popolo di Dio in cammino» abbia bisogno di una riforma continua e costante. Riforma che non è mai rottura nelle discontinuità, ma bensì di «rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto Chiesa, cum Petro e sub Petro, come ricordato anche da Papa Francesco».



Sempre questa mattina a Spilimbergo, presso Istituto Agrario “Il Tagliamento” si è svolta a conferenza dal titolo “America Latina: culture, tradizioni e realtà sociali”, in conversazione l’avvocato Guzmán Carriquiry Lecour, Vice Presidente Pontificio Consiglio America Latina e a monsignor Humberto Gonzales Franco, Ufficiale della Pontificia Commissione per l’America Latina.



Nella seconda giornata della rassegna d’incontri con l’editoria religiosa, grande spazio ai temi di carattere economico. Martedì 23 ottobre alle ore 12.00 nella sede del Consorzio Universitario di Pordenone, in via Prasecco, si parlerà delle diverse facce della finanza etica, tra fondi sovrani ed investimenti sostenibili. Giuseppe Morandini, porterà i saluti della Fondazione Friuli dal lui presieduta e sponsor dell’evento. Per parlare di un significativo ripensamento del sistema economico-finanziario negli attuali scenari globali ospiti Giorgio Righetti, direttore dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa), Duncan McCann ricercatore London City University, la giornalista Silvia Guzzetti, Giancarlo Sandrin, direttore di iShares Italy – BlackRoc, e Alessandro Lombardi, Presidente CBIS Global (Christian Brothers Investment Services, Inc). Introduce l’appuntamento il professor Andrea Garlatti, dirigente del Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche all’Università degli Studi di Udine. Coordinerà il professore Enrico Geretto, docente di Economia degli Intermediari Finanziari dell’ateneo udinese. Vista la pregnanza ed attualità dei temi, lo stesso incontro sarà proposta anche alle ore 10.30 per le scuole superiori ad indirizzo economico. Moltissime le prenotazioni pervenute. L’evento è promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, del Consorzio Universitario di Pordenone e della Fondazione Friuli.