L’associazione culturale Libri di Acqua fondata da Vera Slepoj torna in Friuli: appuntamento per domani, venerdì 27 aprile alle 18.30 a Palazzolo dello Stella. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Azienda Agricola Isola Augusta di Massimo Bassani, vede la partecipazione di Enrico Vanzina che parlerà del suo ultimo libro ‘La sera a Roma’, introdotto da Tiziana Bassani e presentato da Elisa Michellut.

Il libro racconta la storia di Federico, uno sceneggiatore di esperienza con molti film di successo alle spalle. Frequenta i salotti nobili della capitale, ma anche le redazioni dei giornali, le trattorie storiche del centro e l'entourage intellettuale e cinematografico. Un giorno uno dei più apprezzati broker della finanza romana gli chiede di incontrare un giovane attore, Domenico Greco, per aiutarlo a entrare nel mondo del cinema e Federico, per cortesia, invita a casa sua quello che a prima vista è un belloccio senza arte né parte.

L’associazione Libri di Acqua ha lo scopo di far viaggiare autori e libri in giro per il nostro pianeta, per incrociare i contenuti del mondo letterario provenienti dalla loro unione, nella consapevolezza che i libri rendono l'uomo migliore e diventano un accesso a tutti i popoli. L'acqua è stato elemento fondamentale nella storia dell'umanità, luogo di conoscenza, cambiamento, legami con la diversità e può tornare ad essere il luogo di trasformazione di una nuova civiltà, ora ancorata drammaticamente a nazionalismi e fondamentalismi radicali. L'incontro tra scrittori con linguaggi e contenuti differenti, modalità espressive diverse, possono diventare l'unico e autentico livello di cambiamento, per ridurre le distanze culturali e di genere.