Si terrà sabato 8 settembre dalle ore 15 alle ore 18presso il Centro Visite del Lago di Pietrarossa a Monfalcone, la Biblioteca Vivente, iniziativa del progetto "Non giudicare un libro dalla sua Copertina!". La Biblioteca Vivente è un metodo nato nel 2000 in Danimarca, dall'idea del movimento giovanile "Stop the Violence", poi ripreso, integrato e convalidato dal Consiglio d'Europa, che lo inserisce tra gli strumenti utili per promuovere i diritti umani, in particolare tra i giovani. Attualmente, vengono realizzate Biblioteche Viventi in tutto il mondo. Una Biblioteca Vivente funziona come una normale Biblioteca, con la differenza che i Libri sono delle persone, appartenenti a categorie comunemente oggetto di stereotipo o stigma sociale. Durante una Biblioteca Vivente i Lettori hanno la possibilità di prendere "in prestito" un Libro Vivente per un certo tempo (di solito 30-40 minuti) e "leggerlo". I Lettori si registrano al bancone della Biblioteca, aderendo al regolamento, e ricevono una tessera. Compito dei Bibliotecari è accertarsi la comprensione del funzionamento del metodo e gestire i "prestiti". Il Lettore ha quindi accesso al Catalogo dei Libri Viventi: attraverso il Catalogo, il Lettore può leggere le "quarte di copertina" di ciascun Libro e verificare quale sia il Libro Vivente più adatto o interessante sulla base dei propri stereotipi. La Lettura consiste in una conversazione con il Libro, stimolata dalle domande del Lettore: non è quindi il Libro a raccontare una storia, ma è il Lettore che attivamente deve fare delle domande, rendendo così la lettura personale e unica. I Libri Viventi sono persone che si rendono disponibili a raccontare la propria storia per aiutare i Lettori a confrontarsi con uno stereotipo. Il Libro Vivente può interrompere la conversazione in qualsiasi momento se si sente maltrattato o leso nella propria dignità.

Regola fondamentale della Biblioteca Vivente è che il Libri devono essere restituiti ai Bibliotecari nelle stesse condizioni psico-fisiche in cui sono stati trovati. La Biblioteca Vivente dell'8 settembre a Monfalcone sarà la prima di tre eventi (la seconda Biblioteca Vivente è prevista per l'8 dicembre a Turriaco, la terza si terrà a Trieste ad aprile 2019) e vede un Catalogo di Libri Viventi molto ricco.

Per citare solo alcuni dei titoli: "Oltre quella Sedia per dimostrare che io esisto"; "Liberate le mie emozioni oltre alle etichette"; "Un bicchiere di Cognac per superare la timidezza"; "Dalla Persia con e per amore"; "Un lavoro di prestigio o una famiglia vicina?"; "Un vestito: l'unica differenza tra me e te, amica mia."

Il progetto Non giudicare un libro dalla sua Copertina! ha l'obiettivo di promuovere sul territorio regionale questa modalità nuova e concreta per abbattere i pregiudizi e gli stereotipi, intesi nella loro concezione più ampia, sensibilizzando al tema i giovani e la cittadinanza tutta. Il progetto, promosso dall'Associazione giovanile di promozione sociale Calì – per una Comunità Attiva Liberamente Intraprendente, è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei contributi per la cittadinanza attiva a favore dei giovani e il partenariato vede la collaborazione delle associazioni ETRA, Arci Servizio Civile Trieste, Da Donna a Donna, AIESEC e il patrocinio del Comune di Turriaco. L'Associazione giovanile di promozione sociale Calì – per una Comunità Attiva Liberamente Intraprendente, è nata a Monfalcone nel 2015 con la finalità di promuovere la cittadinanza attiva. Calì organizza attività in tre ambiti principali: la mobilità europea (progetti di Volontariato Europeo, Scambi di Giovani); la sostenibilità ambientale (proiezione di audiovisivi, costituzione del G.A.S. Calì – Gruppo di Acquisto Solidale); la qualità delle relazioni (laboratori di Timologia – Scienza delle Emozioni).