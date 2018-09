Sarà inaugurata sabato 8 settembre, alle 18, nella Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone la mostra ‘Anni Ottanta - Cultura visiva in Fvg’, nuovo progetto espositivo, curato da Stefano Reia (già curatore della mostra dedicata alla bandiera americana ‘American beauty’) aperto al pubblico da domenica 9 settembre a venerdì 5 ottobre, dedicato all’esplorazione di un periodo storico ben preciso che racconta le nuove tendenze artistiche e la vitalità regionale in questo decennio. Infatti, da quella favolosa e irripetibile fabbrica di tendenze che era New York negli anni Ottanta, un fiume di energia creativa si riversò a macchia d’olio stimolando tutta la società occidentale. Gli artisti inventarono il look di un’epoca e dal mix di arte, musica, cinema, nightlife e moda, nacque il ‘nuovo’ che si propagò rapidamente sino in Italia.

Milioni di giovani adottarono questo modus vivendi e, anche nel Friuli Venezia Giulia si vide l’esplosione dei primi stylist, designer e art director, cloni dei personaggi che frequentavano la mitica Factory di Andy Warhol. Dal progetto espositivo che trova posto nella galleria monfalconese emerge la capacità di ripercorre l’intero vissuto senza fare una banale operazione di carattere nostalgico ma, al contrario, cercando di rivelare la vera essenza di un movimento artistico e culturale. La mostra svela un archivio di lavori pittorici, disegni, appunti di moda, Polaroid, collage, graffiti, fanzine, foto, video musicali prodotti dai giovani talenti regionali. In esposizione sono presenti le opere degli artisti più significativi del periodo: Paolo Cervi, Zivko Marusic, Claudio Massini, Nata, Sergio Pausig, Serse Roma, Manuela Sedmach, Antonio Sofianopulo, Franco Ule, Gian Carlo Venuto. Inoltre, grazie alla documentazione cartacea (fotografie, inviti, pieghevoli, cataloghi, locandine e manifesti), viene ripercorsa una significativa sintesi della programmazione delle più rappresentative gallerie d’arte regionali attive in quegli anni, come Nadia Bassanese Studio d’Arte, La Cappella Underground - Sezione arti visive, La Roggia, Studio Tommaseo, Galleria Torbandena. Documenti di architettura e oggetti seriali, di autori che hanno lavorato in, da e per il nostro territorio come Gae Alenti, Luciano Celli, Enrico Franzolini, Luigi Molinis, Renzo Piano, Bruno Sacco, Luciano Semerani, Gino Valle, chiudono l’excursus a testimonianza dell’alto valore raggiunto nel periodo focalizzato.