In apparenza, è la storia di un uomo “iniquo e perverso”, per il quale “pregare è tempo perso”, come recita il feroce epitaffio della lapide dedicata al partigiano carnico Amadio De Stalis, nome di battaglia Alfonso, ma per tutti Cruchi. Ma è anche, e soprattutto, una storia dimenticata di un angolo di Friuli – e d’Italia – spesso dimenticato, la Carnia. In più, l’esordio narrativo del giornalista Gianni Barbacetto, ‘Angeli terribili’ (uscito per Garzanti), non è solo un racconto, ma anche un saggio, un’inchiesta, una biografia e una memoria.



Giornalista d’inchiesta, che ha scritto di ‘Mani pulite’, di corruzione e scandali dei giorni nostri, Barbacetto ha recuperato una storia appresa a Ravascletto, il ‘posto dei mirtilli’ dove da bambino andava a passare le vacanze estive.



In un periodo di violenze senza fine, l’autore indaga tra testi storici, relazioni di polizia, memoriali politici e privati per portare alla luce una storia mai raccontata prima. Dipingendo un pezzo d’Italia lacerato da divisioni profonde, l’autore cerca di capire chi fosse davvero Cruchi, antifascista in una terra dove si scontrano nazisti, fascisti, gli sloveni di Tito, osovani e garibaldini. Arrestato e incarcerato nella prigione di Tolmezzo, caricato su un treno diretto a Dachau da cui scappa, vive il passaggio tragico dai 69 giorni della libera repubblica partigiana della Carnia all’arrivo dei cosacchi al servizio di Hitler.



Studiando i documenti anche dal vivo e in loco, Barbacetto ricostruisce un episodio della Resistenza che pochi vogliono ricordare, che sfiora anche Porzûs. E cercando di capire chi fosse veramente Cruchi, ricostruisce un pezzo della sua storia personale e della nostra Storia collettiva.