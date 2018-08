La città di Gorizia piange la scomparsa del poeta sloveno Ciril Zlobec (nella foto al Kulturni dom di Gorizia nel 2015 nell'ambito della rassegna Incontri con l’autore).

Il poeta è scomparso all'età di 93 anni. Nato nel 1925 a Ponikve, sul Carso triestino, è stato docente all’Accademia di scienze e delle Arti di Lubiana e il principale traduttore sloveno dei testi classici italiani, tra i quali quelli di Dante, Petrarca, Foscolo, Carducci, Ungaretti, Montale, Quasimodo ecc. Nel 1941, in piena era fascista, fu espulso dal ginnasio di Gorizia, perché scriveva poesie in sloveno e fu confinato in Abruzzo dove sbocciò il suo grande amore per la cultura italiana.



Ciril Zlobec è stato molto legato alla città di Gorizia e in molte occasione a livello internazionale è stato un vero e proprio ambasciatore della realtà goriziana: multietnica, confinaria e simbolo del confine aperto. Per decenni è stato ospite di vari incontri culturali, convegni, conferenze (Biblioteca Statale Isontina, Incontri con l’autore del Kulturni dom, Accademia europeistica, Lions Club, scuole cittadine ecc.). L’autore è stato anche studente del ginnasio di Gorizia.



“La scomparsa di Ciril Zlobec ha suscita un vasto cordoglio pure nell’ Isontina, in particolare nell’ambito della minoranza slovena. E’ stato un vero e sincero amico di Gorizia, con lui abbiamo promosso numerosi incontri con l’autore - lo ricorda Igor Komel, direttore del Kulturni dom di Gorizia -. L’ultimo è stato del dicembre del 2016 nella libreria Leg, dove ha prestato il libro di Andrea Bellavite e Massimo Crivellari, “Il Carso”".

“Scompare oggi un grande testimone del Novecento: un poeta, un letterato, una persona straordinaria. Segnato dall'esperienza umana del fascismo, era l'ultimo dei grandi poeti della Resistenza slovena”. Così la senatrice del Pd Tatjana Rojc ricorda in una nota il poeta e scrittore sloveno Ciril Zlobec, scomparso oggi a Lubiana, insigne traduttore dei classici italiani e Commendatore al merito della Repubblica d'Italia.



“L'incontro con Zlobec – scrive ancora Rojc - rappresentava sempre un momento di autentica e intensa umanità, che egli sapeva trasmettere con delicatezza. Poeta d'amore ancora oggi apprezzato dai giovani, aveva riflettuto molto sulla frontiera come metafora, che in lui si era fortemente impressa. Dotato di una straordinaria capacità introspettiva ha saputo imprimere una svolta intimista alla poesia slovena fin dal 1953, aprendo un dialogo semplice e antiretorico con il lettore”.