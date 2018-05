Gran finale per l’edizione 2018 del Premio letterario “Lo sguardo dell’Aquila”, progetto a livello nazionale di coinvolgimento attivo dei giovani, su temi legati alla montagna e con riferimento specifico allo “Spazio (in) finito”. Scrittori in erba dai 10 anni fino ai 25 anni da tutta Italia - Friuli, Veneto, Lombardia, Toscana, Piemonte, Calabria, Marche, Umbria, Puglia e Campania - hanno partecipato nella sezione “scrittori di montagna” a indicare che l’amore per la scrittura e la montagna non ha limiti di età.

La cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori, in programma domenica 20 maggio a Cimolais, nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, avrà una grande sorpresa: protagonista dell’evento, organizzato in partnership con Fondazione Pordenonelegge.it, sarà Paolo Cognetti, Premio Strega 2017, autore del romanzo “Le otto montagne”, un libro che è diventato subito un vero caso letterario.

Alle 16.45 Cognetti parlerà del suo libro con Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge. Alle 18, sarà il momento di proclamazione e premiazione dei vincitori, che saranno festeggiati anche con la degustazione dei prodotti agroalimentari tipici del comprensorio. La premiazione di Cimolais vuole essere un momento di riflessione sulla montagna, i giovani, la partecipazione e il futuro di questi luoghi ed eventi.