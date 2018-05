Sulla Nude Pelle non è solo il titolo che raccoglie in sé l’essenza degli spettacoli che Molino Rosenkranz dedica alla Grande Guerra, ma è anche un modo di far vivere alle persone un’esperienza capace di portarle oltre gli eventi teatrali, scoprendo e assimilando ciò che raccontano i luoghi in cui si trovano. Il Festival, in programma dal 27 maggio al 16 giugno, propone due spettacoli, il nuovo lavoro ‘Ad un Passo’, linea invisibile e tremenda oltre la quale si compie il destino di sodati e civili e la ‘Guerra sulle Spalle’, un racconto sulle portatrici carniche.

Rappresentazione e ambiente, teatro e natura, memoria e realtà si fondono in un intreccio armonico: per raggiungere il luogo dello spettacolo, il pubblico viene accompagnato da guide e storici del posto lungo sentieri semplici e suggestivi ricevendo utili informazioni sui paesaggi spettacolari che hanno di fronte e sulle vicende storiche lì accadute. Non solo: il Festival Sulla Nuda Pelle invita a vivere a tutto tondo il territorio suggerendone anche i sapori e i profumi nella tradizione enogastronomica dei locali convenzionati per l’occasione.

Il ricco calendario della seconda edizione sarà presentato giovedì 17 maggio alle 11 alla Libreria Friuli di Udine.