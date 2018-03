Manhattan, aprile 1895: un emigrante italiano muore per mano della ventenne Maria Barbella, da lui brutalmente sedotta e abbandonata. L’accusa è di omicidio di primo grado. La giovane, semianalfabeta, viene rinchiusa nel braccio della morte a Sing Sing: è la prima volta che una donna è condannata alla sedia elettrica, appena inventata.

Entra in scena un’americana sposata ad un nobile friulano – Cora Slocomb di Brazzà – che inizia la prima campagna contro la pena di morte per salvare Maria dal suo destino, coinvolgendo la stampa e ogni classe sociale. Ma Cora ignora che il caso è legato al ruolo della sedia elettrica nella ‘Guerra delle correnti’ che si sta scatenando tra Edison e Westinghouse per il monopolio dell’energia elettrica.

La storia, legata anche alla nostra regione - il marito della Slocomb era il conte friulano Detalmo Savorgnan di Brazzà, conosciuto a Roma e sposato nel 1887 – è al centro del libro ‘La signora di Sing Sing’, che sarà persentato mercoledì 14 alle 18.30 alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele dall’autrice Idanna Pucci e da Angelo Floramo.

Il testo fa riflettere sul dramma sempre attuale della violenza individuale e collettiva e indica la via per uscire dalla paura e dall’immobilismo. L’attualità della figura di Cora – per la quale vennero raccolte milioni di firme per intitolarne alla memoria la moratoria contro la pena di morte - rimanda all’impegno per una maggiore equità sociale e conoscenza culturale che coinvolga tutte le nazioni civili.

Discendente, per parte di madre, dalla nobile famiglia friulana dei Savorgnan di Brazzà e, per parte di padre, dalla prestigiosa e blasonata famiglia dei Pucci di Firenze, nata a Brazzacco, Idanna Pucci si è laureata alla Columbia University di New York, ma è rimasta legatissima alla terra friulana, a cui ritorna periodicamente. E di cui ha voluto raccontare un episodio attraverso la storia della sua bisnonna americana Cora Slocomb, che creò in Friuli le Cooperative di merletti Di Brazzà e avviò pure la produzione e il commercio delle violette per rendere, almeno in parte, economicamente indipendenti le donne.