Uscito tra il 1977 e il 1980 per l’editore Casamassima, ‘I senzastoria’ è considerato da molti il capolavoro di Tito Maniacco, scrittore, artista e storiografo nato a Udine nel 1932 e scomparso nel 2010. Intellettuale a tutto tondo di formazione marxista, cresciuto alla scuola neorealista friulana dei Cerroni, Paolini, Morandini, Cerroni Cadoresi, ma introdotto anche all’arte figurativa da Zigaina, Mocchiut, Ceschia, Cragnolini, Ciussi, Colò, Altieri, Anzil…, mantenne fino all’ultimo un appassionato impegno politico tradotto in una versione ‘altra’, non allineata e poco incline ai luoghi comuni della sua terra.

Pubblicato in origine in tre volumi separati e più tardi rielaborato in forma sintetica nella ‘Storia del Friuli’ pubblicata nel 1985, ‘I senzastoria’ è un’opera dal taglio originale, ispirata alla scuola francese degli Annales. Un grande affresco del Friuli dalle origini agli Anni ’60 del secolo scorso che è insieme saggio e opera letteraria, racconto delle sconfitte e delle conquiste del popolo friulano, cercando nelle pieghe della memoria “gli strumenti utili a comprendere i meccanismi che danno forma alle diverse anime di una nazione”.

Indisponibile da tempo – se non nei mercatini – nella versione originale con le illustrazioni di Ferruccio Montanari, questa controstoria viene ripubblicata in unico volume dalle Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone. Una versione fortemente voluta da Massimiliano Santarossa, che ha organizzato un vero ‘tour’ di presentazione, a partire da martedì 3 aprile – Festa del Friuli – alla Libreria Moderna Udinese. A seguire, tappa a Camino al Tagliamento (azienda Ferrin, il 12 aprile) e di nuovo a Udine (alla Tarantola il 18).

Il racconto ‘non allineato’ di un popolo tra vittorie e sconfitte

Diviso in tre ‘libri’ – dalle origini al 1866, dal 1866 al 25 aprile 1945 e fino al 1964 - , ‘I senzastoria’ racconta i destini degli uomini “che si intrecciano ad altri disegni”, ed è un costante atto di accusa nei confronti delle classi dirigenti di tutti i tempi. Coerentemente con la sua posizione, Maniacco racconta quello che sfugge a molti: “la semplicità della storia, vista semplicemente come storia della natura e degli uomini”. In pagine che - seppur ricche di cifre - non sono mai un puro elenco di date, luoghi e persone, l’autore mescola antropologia e filosofia, economia e letteratura, raccontando i passi di un popolo ‘senza storia’, tra intellettuali e contadini, arretratezza e ricerca del consenso.

Lontanissimo dai miti della ‘piccola patria’ nella sua rivendicazione identitaria, Maniacco analizza ‘piccola’ e ‘grande’ storia, non fa distinzioni tra ‘buoni’ e ‘cattivi’ e mette allo stesso livello “la pioggia che cade abbondante in Friuli e la spada di un Patriarca, la patata arrivata a fine ’700 e il trattato di Campoformido”. Quando deve, fa scendere la sua penna (la sua scure!) su “tutta la corte di rapporti sociali saldamente legati al passato, un meccanismo che fa resistenza al nuovo”, ricordando come “il fatto di essere stati mal governati, maltrattati, non ha mai messo i friulani nella condizione di ribellarsi”.