Venerdì 6 aprile alle 18 alla Libreria Tarantola di Udine (Via Vittorio Veneto, 20) è in programma la presentazione del libro ‘I tre volti dell’uomo e del Mondo’ di Lucio Brovedan; dialogherà con l’autore Emanuele Franz, editore di Audax Editrice.

La ricerca del libro parte da emozione, pensiero e comportamento come i tre aspetti della natura umana e scopre una ricorrente triplicità nelle più note discipline psicologiche, a partire dall'Enneagramma, un sapere antichissimo che riconduce tutte le personalità a nove tipi di base. Da questi collegamenti è affiorata l'intuizione che la triplicità non abbia che fare solo con l'essere umano ma con tanti altri aspetti della vita, della natura e della cultura, fino alle tre forze fondamentali dell'universo, quelle che l'umanità percepisce come impulsi interiori e fondamentali valori della propria vita: Amore, Libertà e Potere.

Maggiori informazioni al sito www.audaxeditrice.com oppure presso la libreria Tarantola.