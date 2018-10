La veronese Claudia Grendene, con “Eravamo tutti vivi”, per la categoria Opera Prima, lo sloveno Goran Vojnović, con “Jugoslavia, terra mia”, per la categoria Narrativa e il milanese Marco Balzano, con “Resto qui”, per la sezione Territorio, sono i vincitori del Premio Letterario “Latisana per il Nord- Est” 2018. Si è tenuta sabato sera, in un Teatro Odeon di Latisana gremito, la cerimonia di consegna ufficiale del Premio Letterario istituito nel 1994, giunto quest’anno alla sua 25° edizione, una rassegna che nel corso degli anni ha saputo divenire un punto di riferimento culturale per il Friuli Venezia Giulia e non solo, allargandosi anche a Slovenia, Austria e Croazia, in quello che è ad oggi un concreto dialogo interculturale che conferisce alla manifestazione un respiro mitteleuropeo. Presentatore della serata è stato il conduttore televisivo Patrizio Roversi, affiancato, alle letture delle opere in concorso, dall’attore e regista David Riondino. Ad eleggere i vincitori sono state chiamate le due giurie, quella Tecnica e quella del Territorio, presiedute rispettivamente da Cristina Benussi e Massimo De Bortoli. La serata di ieri ha chiuso un’edizione ricchissima del Premio, che ha visto nel suo calendario nomi di grande livello del panorama culturale, letterario e giornalistico italiano come Dario Vergassola, Alessandro Marzo Magno, Andrò Merkù, tra gli altri. Fra le iniziative collegate al premio anche quella del Bookcrossing, promossa dalla Biblioteca di Latisana. In vari punti e realtà commerciali della città saranno a breve disponibili gratuitamente e liberamente al pubblico i libri che la biblioteca ha raccolto negli anni, per la maggior parte frutto di donazioni dei lettori. Tutte le informazioni sul premio e sulle iniziative ad esso collegate su www.comune.latisana.ud.it .



Premio Opera Prima – Claudia Grendene “Eravamo tutti vivi”

Claudia Grendene è nata a Villafranca di Verona nel 1972. Vive a Padova. È laureata in Filosofia. Lavora in una biblioteca di quartiere. [www.marsilioeditori.it]



Premio Narrativa – Goran Vojnović “Jugoslavia, terra mia”

Goran Vojnović (1980), scrittore e regista sloveno, è considerato uno dei più talentuosi autori della sua generazione. Dal suo primo e pluripremiato romanzo Čefurji raus! (2008), pubblicato in traduzione italiana da Forum nel 2015, ha tratto l'omonimo film e fortunate rappresentazioni teatrali. Con i successivi Jugoslavija, moja dežela (2012) e Figa (2016) ha ottenuto il premio letterario Kresnik per il migliore romanzo pubblicato in Slovenia. Le sue opere hanno abbattuto pregiudizi, impressionato i critici e attirato l’attenzione dei lettori più esigenti. [www.forumeditrice.it]



Premio Giuria del Territorio – Marco Balzano “Resto qui”

Marco Balzano è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come insegnante. Oltre a raccolte di poesie e saggi ha pubblicato tre romanzi: Il figlio del figlio (Avagliano 2010; Sellerio 2016, Premio Corrado Alvaro Opera prima), Pronti a tutte le partenze (Sellerio 2013, Premio Flaiano) e L'ultimo arrivato (Sellerio 2014, Premio Volponi, Premio Biblioteche di Roma, Premio Fenice Europa e Premio Campiello 2015). Per Einaudi ha pubblicato Resto qui (2018). I suoi libri sono tradotti in diversi Paesi. [www.einaudi.it]