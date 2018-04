Il '68 non è solo una serie di eventi, è un insieme di persone e proprio su questo principio fa perno la mostra "Prendiamo la parola - Esperienze dal '68 in Friuli Venezia Giulia". Un'esposizione che sarà inaugurata domani, venerdì 6 aprile a Palazzo Morpurgo a Udine, e che racconta di queste persone e testimonia alcune esperienze che hanno vissuto come studenti all'università di Trieste o nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. Questi studenti, in un momento di difficile trasformazione del mondo, affrontano i loro problemi e quelli della Società in cui vivono: le migliaia di persone che hanno voluto affrontarli, darsi degli obiettivi e sostenerli con azioni concrete, costituiscono il Movimento studentesco del nostro territorio.

Un insieme di persone che ha preso la parola, ha partecipato e lottato per il cambiamento.

L'Associazione Quelli del '68 ha raccolto materiali, foto, documenti, interventi audio e video, per restituire il clima e il senso di quell'esperienza di 50 anni fa. Un'installazione multimediale presenta il dibattito dei protagonisti di ieri sui temi al centro ancora oggi delle riflessioni odierne. Una selezione di rari e preziosi manifesti della collezione Bardellotto propone i risultati della grafica di quell'epoca che ha rivoluzionato l'arte e la comunicazione di massa.



Udine – Palazzo Morpurgo: 7 aprile – 6 maggio

GIOVEDI'- SABATO: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.30; Domenica: 10.00 – 13.00



Trieste – Magazzino delle Idee: 11 maggio – 17 giugno

Martedì – Sabato: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 19.00; Domenica: 9.00 – 13.00