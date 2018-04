Il ‘68 non è solo una serie di eventi, ma un insieme di persone. Storicamente è legato al maggio francese, ma già il 1° marzo a Roma, a Valle Giulia, si accendeva la scintilla che doveva scuotere il mondo a lungo. Anche in provincia, a Udine in particolare, dove le rivolte del mondo studentesco si unirono idealmente alla richiesta di un’Università del Friuli.

Il centro documentazione e archivio ‘Quelli del ‘68’ e l’ErPac, col sostegno di Comune e Udine Musei e la collaborazione dell’Istituto friulano per la Storia del movimento di liberazione e dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza, hanno organizzato una mostra a Palazzo Morpurgo e che resterà aperta fino al 6 maggio, con eventi collaterali legati a musica, teatro... ‘Prendiamo la parola - Esperienze dal ‘68 in Friuli Venezia Giulia’ racconta le persone e testimonia alcune esperienze vissute da studenti all’università di Trieste o nelle scuole del Friuli VG in un momento di trasformazione del mondo.

STORIE DI PERSONE CHE HANNO ‘PRESO LA PAROLA’ PER CAMBIARE

Affrontando i loro problemi e quelli della società in cui vivevano, costituirono il movimento studentesco del territorio: un insieme di persone che ha preso la parola, ha partecipato, ha desiderato e lottato per il cambiamento. L’associazione ‘Quelli del ‘68’ ha raccolto materiali fotografici di varie collezioni, documenti, interventi audio e video per restituire il clima di quell’esperienza di 50 anni fa. Una selezione di manifesti della collezione Bardellotto proporrà i risultati della grafica rivoluzionaria dell’epoca, mentre un’installazione multimediale presenterà il dibattito dei protagonisti di ieri su temi ancora attuali attuali.