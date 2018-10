Dopo il grande successo degli scorsi anni, ritornano le giornate autunnali del Fai (Fondo Ambiente Italiano), un weekend quello del 13 e 14 ottobre che vede aperti in tutta Italia numerosi palazzi, chiese, castelli, giardini, teatri, architetture industriali e antichi borghi per far rivivere parte del nostro patrimonio culturale che altrimenti sarebbe invisibile al pubblico.

Visitabili non solo i luoghi di culto, ma anche storici, come quello scelto dalla città di Gemona del Friuli per celebrare i cento anni esatti dalla fine del Primo Conflitto Mondiale: il Forte di Monte Ercole.

Chiamato anche Forte di Ospedaletto, dal nome della vicina borgata gemonese, fa parte assieme a quelli di Osoppo e del Monte Festa del complesso di difesa dell’Alto Tagliamento.

Già dal 1904 il precetto militare decise di costruirlo per controllare il passaggio tra i monti Cuarnan e Chiampon, con il sostegno di batterie permanenti del Monte Cumieli e Sella Sant’Agnese, di cui oggi non vi rimane nulla. Con ben tre gallerie dalla profondità di venti metri che servivano come deposito d’armi e montacarichi, il percorso di snoda attraverso il bunker delle mitragliatrici per poi giungere, attraverso una scala, in cima al Monte Ercole dove allora era stata posizionata la batteria di quattro cannoni, oggi purtroppo murata.

Nonostante ciò a seguito della disfatta di Caporetto, il Forte non venne utilizzato per fermare gli austro-ungarici, ma dopo il trasferimento dei cannoni sul Tagliamento venne fatto esplodere per evitare una conquista austriaca.

Immerse nella natura caratteristica del luogo, vi sono le garitte e tre costruzioni diroccate un tempo utilizzate come magazzini ed alloggi per soldati per completare un percorso storico che immergerà il visitatore nelle atmosfere del passato.

Nella vicina Ospedaletto sarà possibile inoltre visitare la Chiesetta di Ognissanti eretta nel 1394, ma modificata nel 1401 recante un ciclo di affreschi del XIV e XV secolo e in zona absidale un altare marmoreo del Settecento.