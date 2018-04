Igor Sibaldi, studioso di teologia, filologia, filosofia e storia delle religioni, nasce come traduttore dal russo all'italiano per le grandi case editrici, scrive per il teatro ma, soprattutto, utilizza la narrativa e i testi sacri per far comprendere le risorse interiori di ciascuno di noi. Lo abbiamo intervistato per capire come vede, dalla sua particolare prospettiva, la nostra regione.

Conosce il Friuli? Cosa le piace e su cosa invece c’è da lavorare? “Non lo conosco come vorrei, purtroppo. Ma da quel poco che ho visto, ho notato una sproporzione tra risorse e valorizzazione. È come se gravassero sul Friuli la sensazione di essere ai margini di una nazione, e il dubbio che quel che in Friuli c’è di diverso sia difficile da far apprezzare a chi non è del luogo. Ora, chi pensa di essere diverso vorrebbe magari esserlo di meno, e questo nel caso del Friuli sarebbe sicuramente un errore. Molto meglio pensare di essere unici e perciò estremamente interessanti per chiunque. Quanto alla marginalità, penso sarebbe importante trasformarla audacemente in esotismo: il Friuli è veramente il territorio più esotico della penisola, aperto sull’Austria, i Balcani e l’Oriente”.

Ricordando alcuni suoi seminari, pensa che qui si sappia più immaginare, scoprire l’eros o credere nell’impossibile? “Grazie per queste citazioni. Ma l’immaginazione, l’eros e l’impossibile sono direzioni evolutive alle quali attualmente la stragrande maggioranza della popolazione è impreparata, indipendemente dalla regione in cui vive. Per fortuna sono anche direzioni semplici da intuire e praticare. Ci vuole soltanto un po’ di fiducia in se stessi, e di coraggio”.

Se dovesse associare un’opera letteraria al Friuli, quale sceglierebbe? E tra le sue quale? “La tempesta di Shakespeare, con il mago Prospero che sa fare meraviglie nella sua isola. E dei miei libri, direi Aldilà del deserto, che tratta della capacità di non lasciarsi mettere nell’angolo”.

Come è passato da fare il traduttore dei grandi autori russi ad elogiare l’impossibile? “Seguendo gli affetti. Quando da ragazzo traducevo le Memorie del sottosuolo o, poco dopo, Guerra e pace, era soprattutto per bisogno di maestri di cui innamorarmi: la traduzione è un attività molto amorosa. Poi mi sono accorto che si poteva innamorare anche delle idee, e lì sono cominciate altre avventure che durano tuttora”.

E’ possibile immaginare l’impossibile? che relazione c’è tra l’immaginazione e l’impossibile? “La relazione è strettissima: l’immaginazione è la nostra facoltà più alta e più audace. Si attiva quando non troviamo più parole adatte per dire con precisione ciò che stiamo scoprendo, e dobbiamo perciò ricorrere a immagini, metafore, simboli. Il mondo possibile, per noi, è sostanzialmente il mondo che le parole riescono a indicare; il mondo ancora impossibile comincia dove è solo l’immaginazione a guidarci”.

In questo momento storico secondo lei quali energie (o forze angeliche se preferisce) dovrebbero essere messe in campo per affrontare la situazione? “Tutte, direi. Tutte quelle note e tutte quelle che arrivassimo a scoprire. È infatti un periodo piuttosto pericoloso, da molti punti di vista. Uno dei pericoli più grandi si nasconde nell’impressione che in fin dei conti ci si possa accontentare, e che tutto sommato non ci sono da attendersi grossi cambiamenti. È un’impressione che segnala un terribile impoverimento del bisogno di conoscere, dell’intelligenza e della volontà di vivere”.

Fra poco in Friuli Venezia Giulia ci saranno le elezioni regionali. Cosa consiglia a chi si candida per guidare questa regione al meglio? “Innanzitutto, di non dare ascolto a qualsiasi mio consiglio. Non solo non capisco niente di politica, ma ho un modo di ragionare fortemente avulso dalla politica e non posso farci niente. In secondo luogo, consiglierei a qualsiasi politico di condividere il più possibile le sue convinzioni con la gente, di raccontarsi, confidarsi, stabilire autentici contatti di amicizia con il maggior numero di persone. Mi sembra infatti che ciò di cui gli italiani abbiano più bisogno oggi sia il contatto umano con chi ha qualche responsabilità o qualche idea più di loro; perciò penso che per un politico il contatto umano sia una buona chiave di successo”.