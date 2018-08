È chiaro fin dal manifesto programmatico: “Non è un museo”. Sì, perché il Paff (acronimo di Palazzo arte fumetto Friuli) di Pordenone è piuttosto un centro polifunzionale di respiro internazionale che parte dal fumetto per reinventare gli spazi del contenitore culturale in maniera innovativa.



I luoghi in cui prenderà il via questa realtà sono galleria Pizzinato e villa Galvani, mentre i fautori dell’iniziativa sono quelli dell’associazione Vastagamma, con il suo presidente, l’illustratore e fumettista Giulio De Vita in prima linea, mentre il Comune si è impegnato a concedere gratuitamente i locali espositivi e a contribuire con 60 mila euro alle iniziative, riservandosi di erogare un ulteriore contributo per l’anno prossimo in funzione del programma proposto.



“A fronte di ciò, il Paff offrirà al pubblico mostre e attività formative – spiega Giulio De Vita - . In particolare dovrà promuovere una esposizione permanente del fumetto, uno o più mostre temporanee annuali con importanti autori internazionali, esposizioni di nicchia, locali o sperimentali. Le attività didattiche e i workshop dovranno essere differenziati per fasce d’età, temi e momenti dell’anno. L’équipe del Paff si occuperà inoltre della apertura e chiusura degli spazi e dell’accoglienza del pubblico, della gestione del bookshop per vendere libri, cataloghi, gadgets. Spazi e attività saranno continuamente riformulati in maniera modulabile nel tempo per visite esperienziali emozionali sempre nuove e inaspettate. Una delle parole d’ordine sarà la multimedialità, non intesa solo come fruizione tecnologica, ma proprio come possibilità di catalizzare le energie creative del nostro territorio”.



Quello di Pordenone è il primo sito del genere in Italia, tra i pochi esistenti in Europa per come è concepito. L’idea di fondo dei promotori è usare il fumetto come passpartout per dialogare con tutte le altre discipline artistiche, produrre cultura, fare didattica e formazione per tutti e di tutti i livelli, creare posti di lavoro.Un modo anche per reinventare e rigenerare galleria Pizzinato, fare mostre e esposizioni esperienziali e coinvolgenti per tutti.



Un modo per reinventare gli spazi e aprirli a tutti

“Per inventare e disegnare il Paff ci abbiamo messo un anno e mezzo – prosegue il presidente di Vastagamma -. A rendere possibile questo sogno c’è un vero e proprio team: oltre a me c’è l’amministratore delegato, Andrea Corsini, un architetto museale, Alessandro Santarossa, un esperto di comunicazione, Davide Massanzana, un project manager, Michele Giacalone, un curatore, Marco Dabbà e la un altro fumettista, Emanuele Barison. Abbiamo voluto che fossero rappresentate diverse professionalità, ognuna con le proprie competenze, per non essere autoreferenziali. Il fumetto è la chiave di lettura, ma vogliamo rendere il Paff quanto più possibile un luogo di cultura, dove ci si può divertire apprendendo, dove potersi mettere in gioco e imparare, dove ci sia uno spazio per start up creative, dove magari aprire un’accademia del fumetto”.



Il primo grande evento sarà una mostra dedicata a un maestro del fumetto - su cui vige un’assoluta segretezza – che aprirà ad ottobre. “L’idea è anche quella di proporre eventi ‘complementari’ (non collaterali), unici, in grande, capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico anche da fuori regione”.