Dopo le tappe dell’India e del Sud Africa, continua l’esperienza all’estero del poeta monfalconese Alessandro Lutman, che si troverà negli Stati Uniti d’America per una serie di incontri nelle città di San Francisco e di New York. Lutman sarà prima ospite del Fogolar Furlan Nord California, la cui associazione ha organizzato il 20 marzo una serata interamente dedicata alla poesia che si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. A sostenere l’iniziativa anche il Consolato Italiano della città. L’incontro vedrà il poeta leggere alcuni suoi componimenti poetici e, infine, conversare con un rappresentante del Fogolar in merito alle esperienze che lo hanno visto protagonista in India e in Sud Africa. Il Fogolar Furlan Nord California è stato fondato nel 2014 da un gruppo di 14 ingegneri friulani che lavorano nella Silicon Valley. Attualmente il presidente dell’associazione è Luca Lodolo.

In seguito farà tappa a New York dove saranno due i giorni in cui lo vedranno impegnato. Il 26 marzo presso Casa Zerilli-Marimò si terra un recital letterario musicale assieme alla musicista italiana Simona Premazzi che da diversi anni vive e lavora negli USA. Durante la serata interverranno anche i presidenti delle associazioni legate al Friuli Venezia Giulia, nonché verrà proiettato il video promozionale del FVG realizzato in occasione di EXPO 2015. L’ultimo incontro del viaggio americano si terrà presso la Scuola d’Italia ‘Guglielmo Marconi’ il 28 marzo. Casa Zerilli-Marimò, fondata nel 1990 grazie alla donazione della Baronessa Mariuccia Zerilli-Marimò, è uno dei luoghi più importanti per la cultura italiana nella città statunitense, nonché la casa del Dipartimento degli Studi Italiani della New York University. La Casa ospita personalità italiane come artisti, politici e figure legate al mondo accademico.

Alessandro Lutman, nato l’8 settembre 1995, si è diplomato al liceo linguistico ‘Slataper’ di Gorizia e attualmente studia Storia all’Università di Udine. Nel 2015 ha pubblicato la prima raccolta intitolata ‘Poesie d’autunno. Raccontandomi in versi’, mentre nel 2017 ha partecipato alla settima edizione dell’Apeejay Kolkata Literary Festival, manifestazione che ha visto autori provenienti da tutto il mondo, e al Word N Sound International Youth Festival che si è tenuto a Johannesburg. Lutman ha tenuto incontri anche in Algeria, Francia e Russia.

Simona Premazzi, nata a Busto Arsizio nel 1975, ha studiato al Conservatorio di Udine e ha continuato gli studi a Milano. Nel 2004 si è spostata a New York, qui si è affermata grazie al suo lavoro di improvvisazione e al suo abile approccio come compositrice. Premazzi ha partecipato ai maggiori eventi del mondo del Jazz di New York, nonché a festival jazzistici organizzati in terra statunitense e non solo. Inoltre ha collaborato con il quartetto di Agree Osby e il quintetto di Jeremy Pelt.