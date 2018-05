Leggermente, in collaborazione con Bottega errante, promuove una nuova iniziativa, IL JUKE BOX LETTERARIO, con Paolo Medeossi, Angelo Floramo e Paolo Patui, che debutterà martedì 22 maggio presso l'auditorium delle Scuole Medie di San Daniele.



L'iniziativa prosegue giovedì 24 maggio alla biblioteca civica di Cervignano del Friuli, lunedì 28 al centro culturale Casa Candussi-Pasiani a Romans D’Isonzo, giovedì 31 al ristorante “Nuovo Doge” a Villa Manin ed, infine, lunedì 4 giugno al parco di Villa Tinin di Feletto Umberto.



Sono in tre. Di diversa età, diversa formazione, diversi gusti letterari e musicali. Viaggiano ognuno con una valigia piena di libri. Ognuno la sua. Ricca di debolezze, idee, domande, parole da dire e da leggere, risate da distribuire, commozioni da condividere, curiosità da scoprire. Si ritrovano attorno a un vecchio juke box pieno zeppo di canzoni di ogni tipo. Qualcuno sceglierà un titolo, farà partire un brano musicale inevitabilmente legato a un’epoca, un fatto di cronaca, un nome, un’atmosfera. Poi capiterà l’imprevedibile. Paolo Medeossi, Angelo Floramo, Paolo Patui (la PAP insomma) estrarranno a turno e a piacere dal loro bagaglio ciò che il juke box avrà loro ispirato: letture casuali si intrecceranno a canzoni, pensieri e parole, in un mosaico imprevedibile, non clonabile, diverso di sera in sera a seconda degli umori, delle suggestioni, delle provocazioni, per scoprire che leggere non è un’operazione oziosa e noiosa, ma piena di vita, imprevedibile e sorprendente come i desideri e i sogni che riempiono i nostri giorni.



VIVAMENTE consigliata la prenotazione: mail a info@leggermente.it, SMS a 3393697658