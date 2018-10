Forma Free Music Impulse, festival internazionale di musica e arti elettroniche del Friuli Venezia Giulia organizzato dall’associazione culturale Circolo Arci Hybrida, continua la sua marcia con un incontro organizzato in collaborazione con Cas*Aupa, vicino/lontano e l'associazione Caracoles. Martedì 2 ottobre, alle 18.30, alla libreria Friuli di via dei Rizzani a Udine, si svolgerà la presentazione di “6|5” di Alexandre Laumonier, esperto di high frequency trading e intelligenze artificiali, con Corrado Melluso e la moderazione di Diego Di Tommaso.



Se l’economia globale è ormai governata dalla finanza, chi è che materialmente tiene i fili dei mercati di tutto il mondo?



Creati agli inizi dell’era informatica, gli algoritmi finanziari hanno ormai raggiunto una tale potenza e velocità che gli stessi umani non sono più in grado di comprenderli. In appena pochi nanosecondi, meno di un battito di ciglia, un algoritmo può determinare successi e fallimenti di intere aziende, proiettando le nostre economie in una sfera a metà tra l’allucinazione e l’incubo.

6|5 è il libro che descrive storia e protagonisti di una vicenda terribilmente concreta. Un po’ thriller finanziario, un po’ saggio antropologico, un po’ romanzo d’avventura, la lettura del libro di Alexandre Laumonier lascia sgomenti sin dalla prima pagina, quando incontriamo il personaggio protagonista della saga. Perché a parlarci è direttamente lui: un algoritmo di nome Sniper. Unico in grado di penetrare l’assurda realtà in cui sono precipitati i destini dell’economia mondiale.



Corrado Melluso (Palermo, 1984) ha lavorato per varie case editrici, è stato tra i fondatori dell'agenzia letteraria Vicolo Cannery e direttore editoriale di Baldini & Castoldi. Oggi è editor della collana Not di NERO editions. Diego Di Tommaso, Senior Advisor PwC, è laureato in filosofia teoretica, graduate MBA Bocconi con specializzazione in Finance alla UCLA.