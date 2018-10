E’ iniziata con la brillante esecuzione della Mitteleuropa Orchestra, diretta da Uroš Lajovic, la stagione 2018/2019 del Teatro Comunale di Monfalcone. A dare lustro agli impeccabili musicisti la passione e la professionalità del pianista Giuseppe Albanese, nella prima parte del concerto di venerdì 12, con l’esecuzione del quinto concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven. Albanese, tra i giovani pianisti più apprezzati nelle sale da concerto di tutto il mondo, si è poi dilettato con due pezzi ‘fuori ordinanza’, applauditi dal numeroso pubblico presente in sala. Quindi l’esecuzione della Sinfonia ‘Dal Nuovo Mondo’ di Antonìn Dvorak. L’Allegro con fuoco del quarto movimento ha chiuso degnamente una serata che ha tagliato egregiamente il nastro alla stagione musicale dello stesso teatro.

Stagione che, ora, proseguirà sabato 27 con l’Orchestra San Marco ed il Coro del Friuli Venezia Giulia diretti da Cristiano dell’Oste che eseguiranno il Miserere di Jan Dismas Zelenka assieme a ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e al ‘Ruht wohl ihr, heiligen gebeine’ dalla Passione secondo Giovanni, sempre dello stesso autore. A chiudere la serata sarà, invece, il Te Deum di Zelenka, che, prorompente, entra nella scena dopo i brani della supplica e della tristezza per portare fiducia e speranza in un mondo di concordia. I brani dei due autori, coevi, vissuti a cavallo tra Seicento e Settecento e che hanno saputo magistralmente interpretare il dolore umano e la pietà divina, sono stati scelti da Dell’Oste proprio per commemorare il centenario della fine della Prima guerra Mondiale.