‘La Rotta di Caporetto lungo le strade e nei paesi del Friuli e della Carnia’. E’ questo il tema dell’incontro organizzato dall'Associazione di Studi e ricerche storico archeologiche Carnia Cultura con il patrocinio del Comune di Tolmezzo, in programma venerdì 5 ottobre alle 18 nella Sala consiliare tolmezzina.

Tante le domande alle quali daranno risposta gli storici Matteo Ermacora, gemonese, dottore di ricerca in storia sociale europea, insegnante delle scuole superiori e docente all’Università di Venezia, e Paolo Pozzato, di Bassano del Grappa, laureato in filosofia, docente di storia e filosofia al liceo scientifico Da Ponte di Bassano, direttore dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Vicenza. Due prestigiosi storici che hanno approfonditamente analizzato nelle loro ricerche il periodo della Prima Guerra Mondiale, nei suoi aspetti militari, economici e sociali.

Si parlerà di come furono sopraffatte le linee italiane nella valle dell'Isonzo, quali vie usarono gli austro-tedeschi per riversarsi, come una valanga, a occupare tutto il Friuli e parte del Veneto, fino al Piave. Degli sbandamenti e degli atti di eroismo dei soldati italiani. Delle battaglie che l'esercito italiano riuscì a organizzare, per frenare l'impeto nemico e permettere al grosso delle truppe di ritirarsi, più o meno ordinatamente, fino alla linea di difesa individuata. Ma anche del dramma dei civili sfollati dalla zona occupata e di quanti non vollero o non riuscirono a scappare. Città, paesi, famiglie spogliati di ogni loro avere, abbandonati alla miseria più nera. 1917-1918, annus horribilis per la Carnia, il Friuli e il Veneto.