La 4° edizione de La notte blu dei teatri, che precede “Barcolana 50” dedicando alla celebre regata una serata di spettacoli teatrali ispirati al mare, avrà luogo domenica 7 ottobre a partire dalle ore 17.



Particolarità dell’iniziativa è la formula della serata che prevede una “staffetta teatrale” in cui il pubblico si sposta nelle cinque sale dei maggiori teatri cittadini e “incontra” in ognuna di esse un diverso spettacolo o evento, seguendo suggestioni, riflessioni, racconti che hanno come trait d’union il mare.



L’iniziativa – nata nel 2015 e accompagnata con successo di pubblico in ognuna delle sue edizioni – è inserita nel calendario ufficiale della Barcolana 2018 e ha il sostegno del Comune di Trieste: alla conferenza stampa interverranno l'Assessore comunale ai Teatri Serena Tonel con il Vicesindaco e Assessore grandi eventi Paolo Polidori il Presidente della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz e i vertici di tutti i teatri che prendono parte alla serata: il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” Stefano Pace, il Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Sergio Pacor, Danijel Malalan direttore del Teatro Stabile Sloveno, Livia Amabilino, Presidente de La Contrada - Teatro Stabile di Trieste e Miloš Budin, Presidente di Bonawentura/Teatro Miela, Michele Scozzai di Trieste Trasporti..