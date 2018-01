La strada che collega la Spagna al Friuli

Durante la notte che precede la sua partenza per il collegio in città, dove suo padre lo manda a ‘progredire’, Daniel rivede tutti i fatti che, in paese, lo hanno coinvolto nei pochi anni della sua giovane vita. ‘La strade dal Civuite’, ovvero la versione friulana, a cura di Flavio Vidoni, del romanzo spagnolo ‘El Camino’ di Miguel Delibes, è una storia commovente dove i protagonisti sono la natura, l’amore, la morte, ma soprattutto l’amicizia.



Pubblicato da Aviani & Aviani di Udine, il libro sarà presentato al pubblico venerdì 12 a Udine, alle 18.30 nel salone d’onore di Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana, in via Manin 18. A parlare del volume, del suo autore e della versione in ‘marilenghe’, saranno Fabiana Fusco e Renata Londero, docenti dell’Università di Udine, e Federico Vicario, presidente della Filologica Friulana.

‘El camino’ (ossia ‘La strada’), diventato nella versione friulana ‘La strade dal Civuite’, pubblicato nel 1950, diventato un film nel 1963 e nel 1978 un teleromanzo della principale emittente spagnola, la Tve, è il terzo romanzo dello scrittore spagnolo. Pressoché sconosciuto al grande pubblico nel nostro Paese, ma Premio Cervantes nel 1993 e dal 1974 componente della prestigiosa Real Academia Español, Delibes è autore di ben 66 titoli tra romanzi e saggi. Nella vasta e variegata produzione di uno dei narratori e saggisti più importanti e prolifici della Spagna odierna, stabilisce un intenso legame fra vita e arte, realtà e finzione, con uno stile preciso e raffinato, impreziosito da un lessico ricchissimo che ne fa uno dei classici della prosa contemporanea ispanica.



Per Flavio Vidoni, che dopo una carriera di giornalista nelle redazioni friulane del ‘Gazzettino’ è arrivata, nella ‘seconda vita’, anche una laurea in lingue, si tratta della seconda pubblicazione di sue traduzioni dallo spagnolo. Nel 2015, l’editore Campanotto aveva pubblicato ‘Stalattiti e Soli’, versione italiana del libro di poesie ‘Estalactitas y Soles’ della poetessa argentina Gabriela Fabiana Rivero.