Dopo il successo della mostra ‘Batti un tasto... Quando scrivere a macchina era un’arte’ al Museo Etnografico del Friuli e di ‘Macchine per scrivere rispolverate’, esposizione realizzata a palazzo Cabassi, sede della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg, ecco un nuovo appuntamento per scoprire questo affascinante mondo, attraverso alcuni dei pezzi della collezione di Aldo Dri, meccanografo udinese che, per quasi 60 anni, è stato rivenditore ufficiale e meccanico dei prodotti della Olivetti.

La collezione si sposta, per due domeniche, il 21 e il 28 ottobre, a Fagnana, più precisamente a Cjase Cocèl. Come mai un museo della vita contadina ospita una mostra di macchine per scrivere? “Civiltà contadina e cultura tecnica sono due mondi distanti fra loro ma in comune hanno un forte rapporto con la memoria del passato”, spiega l'architetto Giorgio Dri, ideatore della mostra, pensata per rendere omaggio a suo padre Aldo. “Un passato che per le macchine da scrivere, a differenza delle testimonianze storiche della vita contadina, si colloca tra i cento e i quaranta anni fa. E in questa mostra sono esposti esemplari (americani, tedeschi e italiani) delle prime macchine costruite nei primi anni del Novecento (quelle che pesavano non meno di 15-20 chili) e alcuni modelli delle macchine elettromeccaniche ed elettroniche realizzate prima della affermazione dei computer”.

“In pratica questa mostra presentare un ‘mondo’ in via di estinzione, che tuttavia può riservare ancora ammirazione e meraviglia a chi abbia la curiosità di conoscere e indagare come l’ingegno umano sia riuscito a rendere meno faticoso il lavoro di impiegati, giornalisti, scrittori, mettendo a disposizione strumenti di facile impiego”, continua Dri.

I principali movimenti di quasi tutte le macchine sono stati rimessi in funzione, mentre le tracce di anzianità presenti sulle carrozzerie non sono state rimosse per mantenere la patina del tempo trascorso. Per testimoniare quante dita hanno battuto sui tasti e quanto consumati sono i caratteri in anni e anni di onorato lavoro.

ORARI. L’esposizione è allestita nella Sala Asquini di Cjase Cocèl (via Lisignana 15, a Fagagna) e sarà visitabile domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 18, e domenica 28 ottobre, dalle 14.30 alle 18; durante la settimana, dalle 9 alle 12, laboratori.