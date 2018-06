Crescono i visitatori del Museo della Cantieristica di Monfalcone e piacciono, a turisti e locali, anche le visite congiunte all’esposizione museale e al cantiere monfalconese. Un connubio azzeccato, in quanto l’aspetto attuale della cantieristica e della costruzione delle navi attira numerosi interessati. Ma il momento d’avvio vero e proprio, ad un anno dall’apertura del Museo, è stata l’apertura, nell’ottobre 2017, della mostra su Mascherini che ha portato, nello stesso mese, ad un incremento di visitatori, arrivati a 1100. Nei primi quattro mesi del 2018, poi, ancora numeri positivi, con 565 biglietti strappati a gennaio, 452 a febbraio, 620 a marzo e 912 ad aprile.

Ora il progetto del comune di Monfalcone si indirizza nell’ottica della creazione di un Polo Museale Cittadino articolato in tre sedi: il Palazzetto Veneto con i reperti romani e del mondo dei Castellieri, il piano terra del Municipio con i resti medievali e il Museo della Cantieristica. Nei prossimi progetti, anche in collaborazione con il Polo Museale Regionale, il ritorno in città di alcuni reperti come la spada medievale, le ceramiche, monete ed il mosaico con i delfini, oltre che l’inserimento dello stesso Muca all’interno dei musei regionali al fine di sostenerne le spese di funzionamento ed allargarne attività e bacino. In tale ottica sono inserite anche le prossime visite al cantiere, con la possibilità di entrare allo stabilimento ogni due sabati previa prenotazione allo stesso museo.