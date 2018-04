Per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli, la Provincia di Udine in collaborazione con la Società Filologica Friulana organizza per martedì 3 aprile alle 17.30 nel Salone del Consiglio provinciale, la presentazione del volume “I patriarcjis di Aquilee e il Stât dal Friûl Patriarcjâl” di mons. Gian Carlo Menis tutto in marilenghe. Sono previsti gli interventi del Presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, della Filologica Federico Vicario, dello studioso Roberto Iacovissi e dell'autore.

Prosegue ancora domani martedì 3 aprile e mercoledì 4 aprile la mostra "Friuli 1955" nella chiesa di Sant' Antonio a Udine. L'omaggio al "Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia" curato dal prof. Gianfranco Ellero e realizzato dalla Provincia di Udine con il contributo di Regione Fvg e Arlef é visitabile dalle 15 alle 18.

Nel programma degli eventi organizzati dalla Provincia per celebrare la Festa del Friuli è inclusa anche una iniziativa per i giovani. Gli studenti del Marinelli (venerdì 6 aprile), assisteranno alla proiezione del docu-film “Missus”, del regista friulano Massimo Garlatti-Costa che racconta la battaglia, quarantennale, dei preti di Glesie Furlane per poter celebrare la messa in marilenghe.