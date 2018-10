Una tre giorni a Spilimbergo all’insegna del mosaico. Art&Mosaico, manifestazione biennale dedicata all’innovazione e all’applicazione di questa forma artistica, animerà la città friulana dal 5 al 7 ottobre trasformandola in un laboratorio e in un museo a cielo aperto. Tema dell’edizione 2018, l’uso del mosaico per il decoro e l’arredo urbano, ovvero quale elemento organico e funzionale dell’architettura, argomento che sarà sviluppato attraverso incontri, convegni, visite guidate, laboratori, esposizioni. A presentare il programma è stato il sindaco Enrico Sarcinelli alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli.



Da segnalare la presenza sabato 6 di Ernesto Galli della Loggia, firma autorevole del Corriere della Sera, che parlerà di bellezza durante l’incontro ‘Speranze d’Italia. Illusioni e realtà nella storia dell’Italia unita’ e il collegamento previsto per domenica 7 con Stephen Miotto da New York per illustrare il progetto musivo che riguarda la metropolitana della Grande Mela.



Non mancheranno infine i dialoghi sulla Scuola Mosaicisti del Friuli, che in questi giorni ha inaugurato l’anno formativo 2018-2019. A illustrare le novità il presidente Stefano Lovison e il direttore Gian Piero Brovedani, alla presenza dell’assessore regionale Barbara Zilli, la quale ha riconosciuto alla Scuola il merito di qualità e professionalità oltre alla capacità di esprimere alta formazione, portando alto nel mondo il valore del Friuli Venezia Giulia con l’arte del mosaico.



La dimensione internazionale della scuola è confermata dal fatto che i nuovi allievi, il 50 per cento dei quali arriva dalla nostra regione, provengono da ogni parte del mondo, dal Cile alla Russia, dal Canada al Kazakistan. Il programma didattico inizierà con la partecipazione della scuola a ‘Homo Faber. Crafting a more human future, il grande evento sull’eccellenza artigiana europea in programma fino al 30 settembre a Venezia, realizzando un pavimento musivo per l’installazione architettonica ideata dalla designer e architetto India Mahdavi.