Sabato 22 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, “open day”delle aree archeologiche e dei cantieri di scavo ad Aquileia, laboratori didattici per bambini, spettacolo #smArt Radio Live, aperture straordinarie del Museo Archeologico Nazionale e Paleocristiano.



Grazie alla collaborazione tra Fondazione Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Comune di Aquileia, Università di Padova, di Trieste, di Udine, di Venezia e di Verona, Fondazione Radio Magica onlus, Associazione Koinè, Pro Loco Aquileia, Associazione nazionale per Aquileia tutte le aree archeologiche e i cantieri di scavo saranno aperti al pubblico e archeologi e studiosi aspetteranno cittadini e appassionati sugli scavi per raccontare le ultime scoperte e i risultati delle indagini più recenti. La giornata, sarà inoltre arricchita da numerosi eventi interamente dedicati alla riscoperta dello straordinario patrimonio archeologico di Aquileia, sito Unesco dal 1998.



Al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 i cittadini e i visitatori potranno liberamente, senza bisogno di prenotazione, visitare il foro romano, il porto fluviale, le grandi terme, il teatro e le mura a zig zag, lo scavo delle Bestie ferite, lo scavo di via Gemina, lo scavo dell’area dei mercati e delle antiche mura ai fondi Pasqualis. In tutte le aree ci saranno gli archeologi mentre in piazza Capitolo, al foro, al porto fluviale ci saranno dei punti di informazione e accoglienza che distribuiranno le mappe con l’indicazione delle aree archeologiche.



Nel pomeriggio – alle 16.00 e alle 17.00 sarà possibile partecipare (prenotazione obbligatoria scrivendo a museoaquileiadidattica@beniculturali.it) ai laboratori didattici per bambini al Museo Archeologico Nazionale e sempre al Museo Archeologico alle 18.30 si terrà lo spettacolo #smARt radio Live a cura di Fondazione Radio Magica onlus: l’attrice Daniela Gattorno accompagnata dal polistrumentista Giovanni Floreani racconterà al pubblico le storie di donne, uomini e tesori di Aquileia sullo sfondo delle illustrazioni dal vivo dell’artista Paolo Gallina.



Durante la giornata il Museo Paleocristiano sarà aperto dalle 8.30 alle 17.30 e la sera ci sarà l’apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale fino alle 22.30 con ingresso a €1,00 e alle 21.00 visita guidata a cura della direttrice Marta Novello (prenotazione obbligatoria scrivendo a museoaquileiadidattica@beniculturali.it o ntelefonando allo 0431 91035).