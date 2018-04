Giovedì 19 aprile, alle ore 18 presso la libreria Friuli di Udine si terrà l'evento (organizzato dall'associazione Time For Africa) "La Poesia del nuovo Sudafrica" con Mutinta Bbenkele e Raphael D'Abdon.



Mutinta Bbenkele, è una giovane artista, nata in Botswana, esponente del movimento poetico “Spoken Word”, le cui opere sono state pubblicate in due antologie intitolate “The Sol Plaatijie European Union Anthology Volume 6” e “The Next Generation Speaks Global Anthology”, ha diretto la Poetry Society dell’Università di Johannesburg per due anni e, nel 2013, ha ottenuto un riconoscimento come “Miglior Presidente dell’anno”. Mutinta è attualmente direttore Amministrazione e Finanza della Word and Sound Live Literature Company ed è inoltre sia facilitatore per workshop che mentore per aspiranti poeti.



Raphael d'Abdon è uno studioso e scrittore italiano emigrato in Sudafrica. Dottore di ricerca in scienze lingusitiche e letterarie, attualmente è Postdoctoral Fellow all'English Studies Department della University of South Africa (UNISA). Ha tenuto reading di poesia in Italia, Sudafrica,Nigeria e Stati Uniti e nel 2013 si è esibito nel prestigioso festival Poetry Africa, a Durban. Autore del libro edito da Time For Africa, Marikana,il Sudafrica e la fine del sogno arcobaleno.



Time For Africa, nel quadro del progetto cofinanziato dalla Regione FVG “Marikana: lo sport e l’arte contro l’emarginazione sociale” e per ricordare il centenario della nascita di Nelson Mandela ha organizzato per il mese di aprile una serie d’incontri dedicati alla poesia con la presenza del poeta e traduttore friulano ma residente in Sudafrica Raphael d'Abdon e Muitinta Bbenkele giovane artista e poetessa esponente del movimento poetico “Spoken Word” movimento post-Apartheid sviluppato a partire dai principali centri urbani come Cape Town, Johannesburg, Durban, per poi espandersi in tutto il Sudafrica e non solo.



Il movimento “spoken word poetry” , la “poesia della parola parlata” è caratterizzato da performance artistiche che coinvolgono musica, poesia, immagine per rendere più immediate e recepibili importanti tematiche come le ingiustizie sociali, le disuguaglianze, il razzismo, la violenza sulle donne, le guerre civili, l’Apartheid, la povertà, l’AIDS. La parola diventa così il mezzo attraverso il quale condividere situazioni di cui si parla troppo poco e che spesso si cerca di non vedere. L’utilizzo dello Spoken Word nasce proprio dall’esigenza di coinvolgere e di consolidare le relazioni comunicative tra i popoli utilizzando un linguaggio comune a tutti: la musica e le immagini.