L’autore è sempre in viaggio, consapevole che, come scriveva W.B.Yeats, quello dentro di sé non è il viaggio più importante, ma è l’unico viaggio. Finora nessuno aveva pensato a rendere ‘locale’ il viaggio, magari su uno dei mezzi entrati nell’immaginario collettivo, come la cosiddetta ‘Littorina’ Udine-Cividale.

“Uno dei treni più amati del nostro panorama ferroviario friulano, nella sua inconfondibile livrea panna, rossa e blu: oggi finalmente ha le sue poesie” . Così scrive Romano Vecchiet, Dirigente del Servizio integrato Musei e Biblioteche del Comune di Udine, nella prefazione della raccolta ‘Poesie Via lettera – Littorina’, firmata da Maurizio Cocco e pubblicata dalla Corvino Edizioni.

La raccolta sarà presentata al pubblico sabato 12 alle 20.30 nella Sala polifunzionale della nuova stazione ferroviaria di Cividale del Friuli. Nell’occasione, l’autore presenterà una selezione di poesie, accompagnato al contrabbasso da Maurizio De Marchi.

Il cividalese Maurizio Cocco ha già pubblicato diversi libri di poesie, ma questa raccolta si distingue perché ispirata dai viaggi in treno e in particolare sull’ormai storica ‘littorina’ locale. Bastano pochi elementi dell’esperienza di viaggio per far scaturire nel poeta la necessità di trasformarli in versi, allargando il panorama di riflessioni al di là dei confini fisici del tragitto locale per entrare sia nella vita quotidiana che in quella spirituale di ognuno di noi.

Quadro di Renato Paoluzzi