Dal 1999, l’Unesco ha stabilito che l’inizio della Primavera coincide con la Giornata mondiale della poesia. La città delle letteratura per antonomasia in regione, Pordenone, festeggia entrambe le date con ‘Primaverapoesia’, tre eventi organizzati dal Teatro Verdi in sinergia con la Fondazione Pordenonelegge.it. ‘Pordenone città della poesia’ è un ampio progetto culturale avviato da alcune stagioni, che coinvolge il pubblico di pordenonelegge e i cittadini, che ogni giorno possono contemplare i versi di una poesia ‘speciale’ di Pier Paolo Pasolini, La pioggia, su una facciata del Teatro. Primaverapoesia 2018 apre mercoledì 21 alle 10, nel Ridotto del Verdi, con ‘Gli antenati di Arlecchino’, piccola lezione di poesia a cura di Claudia Contin Arlecchino, su musiche e proiezioni di Luca Fantinutti, dedicato ai ragazzi delle Scuole secondarie. Alle 18, nel foyer si prosegue con ‘Happy hour poetico’, uno spazio coordinato da Roberto Cescon per festeggiare la data ascoltando le voci di alcuni tra i poeti più interessanti di un territorio vasto, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In programma letture di Antonella Bukovaz, Ivan Crico, Guido Cupani, Igor De Marchi, Fabio Franzin, Luigi Natale, Silvia Salvagnini, Piero Simon Ostan, Mary Barbara Tolusso, Giovanni Turra e Giacomo Vit per riunire lingue e generazioni diversi. Alle 20.45, sul palcoscenico del Teatro, i riflettori saranno puntati su un dialogo d’autore tra due grandi poeti della scena contemporanea, Patrizia Valduga e Gian Mario Villalta, che si confronteranno intorno a ‘La poesia, il dialetto, la traduzione’.