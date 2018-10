'Raccontare il quotidiano: la cronaca locale'. Sarà dedicato al racconto della cronaca locale e come questo è cambiato nel tempo, l’incontro di mercoledì 3 ottobre, alle 18.30, all'auditorium comunale di Ronchi dei Legionari, che, curato dall’associazione culturale Leali delle Notizie, rientra nel programma della seconda edizione di 'Zornade Bisiache' organizzata dall’Associazione culturale bisiaca. Il tema conduttore degli incontri è 'Temp – tempo', non solo come ricordo del passato e nostalgia, ma anche, come sottolinea il presidente dell’Associazione culturale bisiaca, Ivan Portelli, come “la costruzione del tempo futuro partendo dall’esperienza del passato”. Tra i vari appuntamenti, che si svolgeranno fino al 7 ottobre in vari comuni e dedicati all'arte, alla poesia, all'archeologia industriale, ma anche all'agricoltura, alla musica, agli anni della prima guerra mondiale, ci sarà anche l’incontro di mercoledì.

La serata sarà dedicata al giornalismo e ai giornali del territorio, ai loro cambiamenti nel corso del tempo, ma soprattutto ai giornalisti che hanno raccontato e che stanno raccontando la cronaca della Bisiacaria. Un viaggio nella cronaca del tempo, ma anche dei temi di attualità cercando di analizzare come è cambiato il modo di scrivere una notizia. Protagonisti dell’incontro saranno Fabio Malacrea già caposervizio della redazione di Monfalcone del quotidiano Il Piccolo, Luca Perrino giornalista de Il Piccolo e Ivan Bianchi giornalista de Il Friuli e di Telefriuli. Saranno moderati dalla giornalista Cristina Visintini.