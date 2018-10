L’Assessorato alla Cultura del Comune Codroipo propone fin da questo weekend due eventi che si protrarranno lungo tutto il periodo dei festeggiamenti della tradizionale fiera di San Simon.

Sabato 13 ottobre saranno inaugurate due mostre. Si inizia alle 11 nelle Gallerie del Civico Museo di San Martino con Il Friuli del vino. Un mondo di etichette, artisti, designer e aziende grafiche, realizzata dalla Società Filologica Friulana con la curatela di Gabriella Bucco ed Enos Costantini.

Alle 18, nella sala espositiva della BancaTER sarà aperta al pubblico l’esposizione dedicata a un codroipese illustre: Renzo Tubaro. Il grande mercato, curata da Antonella Ottogalli. Il percorso si articola su tre sedi: la banca per le opere pittoriche, la Galleria De Martin per le opere grafiche, definite dall’artista “le sue cose migliori”, e il Municipio per gli apparati fotografici, frutto delle ricerche di Egidio Moro e Maurizio Zorzini di “Codroipo nel tempo”.

Le opere ci permetteranno di comprendere la poetica di uno dei più grandi maestri del secondo Novecento, ma anche, con l’ausilio delle fotografie e dei video, uno degli aspetti commerciali preponderanti della cittadina del Medio Friuli almeno fino agli anni ‘60: il mercato del bestiame che richiamava al Foro Boario migliaia di interessati provenienti da tutta la regione e non solo.

A corollario dell’iniziativa si segnala la visita guidata che si terrà domenica 14 ottobre alle 11 con partenza dalla sala espositiva della BancaTER, la presentazione della raccolta fotografica che si terrà giovedì 18 ottobre in Municipio, sala Consiliare, e una ulteriore visita per il giorno di San Simone, domenica 28 ottobre, alle 11 con ritrovo in Galleria De Martin. La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre.