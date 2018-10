L'8 ottobre 2018 ricorre il 70° anniversario della morte del più famoso poeta di Orsaria: Jacun Bisot, in italiano ‘Giacomo Confin’. A ricordarlo oggi sono Giovanni Jenco Paoloni e Syria Paoloni, che sottolineano la sua vena artistica.

“Nacque il 31 luglio del 1873 da Sebastiano Confin e Maria Paoloni; in seguito sposò il 24 ottobre 1896 Eletta Juri di Buttrio, da cui ebbe 14 figli, di cui 10 morirono in tenera età. Jacun Bisot (dal soprannome di famiglia), malgrado il tempo trascorso, rimane ancora vivo nel ricordo degli anziani del luogo e dei paesi vicini. Dotato di una formidabile abilità nella scrittura in rima, è ricordato come verseggiatore satirico gioioso. Suoi gli scritti delle famose mascherate dal 1895 al 1948, che lo fecero diventare simbolo del carnevale di Orsaria. Collaborò anche con la mascherata di Grupignano del 1938".

"Purtroppo è rimasto poco di ciò che aveva prodotto in tanti anni di passione poetica; tra le sue opere più famose ‘La Santa di Siacco’ del 1926, il calendario del 1928 ‘El lunari del Carneval di Orsaria’ , ‘Panegirich ai spos’ e ‘Il ballo degli Angeli’, scritto in italiano e pubblicato dopo il secondo conflitto mondiale".

"Fu anche protagonista della filodrammatica, distinguendosi come uno dei migliori attori dell'epoca e dirigendo la cantoria locale per oltre un decennio. Il suo talento non fu mai condizionato dalle turbolenze politiche del tempo, tanto che non volle in nessun modo allinearsi con il regime fascista".

"Gli anziani di Orsaria ricordano ancora con nostalgia le lunghe serate invernali nella stalla in vicolo Stretta, dove i giovani più vivaci del paese si radunavano per ascoltare Jacun, il contadino autodidatta e buon conoscitore di storia, mitologia, geografia e di numerose fiabe e leggende".

"Gli ultimi anni di vita di questo grande autore popolare furono malinconici e colpiti da difficoltà economiche; all'epoca non esisteva ancora la pensione e quindi, senza mezzi di sostentamento, la morte lo raggiunse l'8 ottobre 1948 nella sua casa in vicolo Stretta".

"Con lui scomparve un poeta illustre, che oltre a rendere orgogliosa Orsaria, ha contribuito con i suoi versi alla valorizzazione della nostra terra, il Friuli”.