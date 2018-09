Serata speciale sotto gli alberi in piazza della Chiesa a Villaorba di Basiliano! Dopo aver girato il Friuli intero, il Juke Box letterario di Bottega Errante arriva giovedì 13 settembre, alle 20.45, anche a Villaorba, all’interno della rassegna culturale del Comune di Basiliano Rifrazioni. Sono in tre, di diversa età, diversa formazione, diversi gusti letterari e musicali, e viaggiano ognuno con una valigia piena di libri. Si ritrovano attorno a un vecchio juke box pieno zeppo di canzoni di ogni tipo: qualcuno sceglierà un titolo, farà partire un brano musicale inevitabilmente legato a un’epoca, un fatto di cronaca, un nome, un’atmosfera. Poi capiterà l’imprevedibile: Paolo Medeossi, Angelo Floramo, Paolo Patui estrarranno a turno e a piacere dal loro bagaglio ciò che il juke box avrà loro ispirato: letture casuali si intrecceranno a canzoni, pensieri e parole, in un mosaico imprevedibile, non replicabile, diverso di sera in sera. I tre sapranno solo una cosa: il tema della serata. Poi qualcuno sceglierà un titolo, farà partire un brano musicale, citerà un fatto di cronaca, un nome, un’atmosfera. E così i tre estrarranno a turno e a piacere dal loro bagaglio ciò che il jukebox avrà loro ispirato: letture casuali si intrecceranno a canzoni, pensieri e parole, in un mosaico imprevedibile, non clonabile, diverso ogni volta:una serata dove l'imprevedibile si fa racconto e il racconto si fa sorpresa.