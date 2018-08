Il dibattito non si spegne mai. Il presente - e il futuro - della cultura friulana rappresentano un argomento che divide molto e che, in chi se ne occupa, suscita posizioni anche distantissime. Per fermare un punto abbiamo interpellato Federico Rossi, giornalista, operatore culturale, storico friulanista, direttore artistico dei ‘Colonos’ di Villacaccia e, dal 2014, presidente di Mittelfest.



Ad ‘Avostanis’ proponete un incontro sulla cultura friulana. Qual è la situazione attuale e in quale direzione pensa che stia andando?

“Sono diversi anni che proponiamo la serata Provis viertis di culture furlane. È un piccolo mosaico di progetti in fieri, che sono in cantiere. Si tratta di ricerche scientifiche, artistiche, culturali e linguistiche, che offrono uno scorcio della cultura friulana contemporanea. È uno sguardo di prospettiva sul Friuli. Ma non è semplice dire in che direzione si stia andando”.



Ad esempio, la cultura friulana ormai può stare in piedi sulle sue gambe oppure ha sempre bisogno di trovare sostegni nel passato?

“La domanda parte da una contraddizione, che è apparente. Il lungo percorso fatto dai Colonos in oltre 25 anni ha avuto come orizzonte quello di riconciliare alcuni valori fondamentali, che in nome di un falso modernismo erano diventati non compatibili. Mi riferisco al rapporto tra la terra e la cultura, tra l’identità e la globalizzazione, la tradizione e l’evoluzione, la memoria storica e un falso progresso fondato sulla superstizione del nuovo”.



Quindi ritiene che sia necessario fare i conti con il passato anche nel ventunesimo secolo?

“La storia va vissuta senza nostalgia e senza mitologie, ma è una risorsa insostituibile che può aiutarci ad avere fiducia nelle nostre possibilità e a leggere nella giusta dimensione le attuali emergenze. Se i nostri nonni sono stati capaci di sopravvivere alle guerre, alla miseria, al fascismo, se i friulani sono riusciti a realizzare una università e a sollevarsi da un terremoto catastrofico, perché non dovremmo anche noi oggi riuscire a fronteggiare le grandi sfide delle migrazioni, della crisi economica, di una identità forgiata da intrecci, innesti e contaminazioni come è sempre accaduto nella nostra storia?”



E quale artista, intellettuale, musicista o scrittore… pensa che sia il simbolo della cultura friulana?

“Penso che esprimersi su nomi-simbolo richiederebbe maggiore riflessione. Evidenzierei invece il fatto che il nostro territorio è alimentato da un ricco e vasto reticolo di persone di cultura, di esperienze creative e progetti originali, che portano nuova linfa alla cultura friulana in modi estremamente innovativi”.



Un titolo, allora, che la rappresenta?

“C’è un film sul Friuli che dopo oltre 50 anni conserva intatta la sua attualità, ed è ‘Gli ultimi’ di David Maria Turoldo. Attraverso questo racconto visivo padre Turoldo aveva inteso denunciare la scomparsa di una civiltà millenaria con profonda nostalgia per alcuni suoi valori inestimabili. Sono sempre più convinto che ogni discorso sull’identità linguistica e culturale non dovrebbe prescindere da questa prospettiva di una civiltà di valori, pena il ritrovarci tra le mani dei simulacri”.



In Friuli-Venezia Giulia si fa abbastanza per valorizzare la cultura friulana? Altre Regioni investono più soldi e più impegno nelle politiche di tutela…

“Il problema purtroppo è che non solo la classe politica regionale, ma anche i soggetti economici, sociali, culturali e formativi hanno ancora un’idea riduttiva e inadeguata della ricchezza specifica rappresentata dall’identità linguistica e culturale nel senso che dicevo poco fa. Questo patrimonio dovrebbe dar vita a una visione originale e generale delle cose, a partire proprio da una vera coscienza autonomistica. Ma su questo fronte c’è molta strada da fare ancora”.



Provocatoriamente: le politiche di tutela sono efficaci oppure dobbiamo abituarci a pensare che il friulano sia in via d’estinzione?

“È vero che la situazione della marilenghe è critica, ma questo non ci esonera dal fatto che tutti devono fare la propria parte. Le politiche di tutela sono necessarie, ma lo sono altrettanto quelle sociali. Si pensi al fatto che ormai anche nei paesi in cui si parla friulano gli interventi ufficiali delle manifestazioni pubbliche vengono fatti quasi sempre in italiano. In più le famiglie, soprattutto nel caso in cui i genitori sono friulanofoni, non vengono sensibilizzate abbastanza a trasmettere in maniera naturale questo patrimonio alle nuove generazioni. Queste politiche sociali sono a costo zero ma ad alto rendimento”.