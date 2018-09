La libreria Ubik, in Galleria Tergesteo a Trieste, ospita venerdì 14 settembre alle 18 una serata di approfondimento storico e geopolitico con il giornalista Fausto Biloslavo, firma de Il Giornale, e Gianni Adami, autore del volume “Le ali dell’Ibis – La missione italiana in Somalia 1992-93”.

Dopo lunghi anni di silenzio la missione italiana nel Corno d’Africa viene narrata da un protagonista di quegli eventi. "Un resoconto a trecentosessanta gradi – come scrive Angelo Pinti su Panorama Difesa – ma, soprattutto, pieno di vita e di risvolti umani". La serata sarà moderata e arricchita dall’esperienza del report di guerra Fausto Biloslavo, testimone in presa diretta di molti dei conflitti che hanno infiammato il mondo negli ultimi decenni, dall’ex Jugoslavia alla Cecenia passando per l’Afghanistan e l’Iraq.

La serata sarà inoltre accompagnata dalla proiezione di un reportage fotografico sulla Somalia durante il conflitto, un’occasione per comprendere e approfondire il reale impegno delle nostre Forze Armate all’estero ma anche per conoscere aspetti meno noti della realtà africana.