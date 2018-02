Continuano le proposte di Scienza Under 18 Isontina per i docenti e gli studenti della nostra provincia. Il 16 febbraio è cominciato il corso di formazione per insegnanti ‘Exhibit e comunicazione pubblica degli studenti’. Il corso, proposto dalla Rete Nazionale Scienza under 18 e organizzato in sede locale proprio dal sodalizio isontino, è accreditato dal MIUR ed è gratuito e aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado sia di ruolo con iscrizione sulla piattaforma SOFIA, il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti, anche non di ruolo. I temi del corso, che fornisce crediti per la formazione obbligatoria, spaziano dal laboratorio didattico alla comunicazione pubblica della scienza a scuola, con un excursus sulla didattica laboratoriale interdisciplinare in occasione del Pi Greco Day.

I relatori, la dott.ssa Paola Rodari, a lungo docente della SISSA, esperta internazionale nel settore della comunicazione scientifica in ambito giornalistico, museale e scolastico e la professoressa Nadia Gasparinetti del Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, guideranno i corsisti nella realizzazione di percorsi didattici che prevedano la progettazione e realizzazione di exhibit che saranno presentati dalle classi durante la prossima IX edizione di Scienza under 18 a Monfalcone, in programma il 10, 11 e 12 maggio. Sede del corso è l’Istituto ‘Livio Verni’ di Fogliano Redipuglia, e ha come direttore responsabile nazionale il professor Pietro Danise, Coordinatore della rete nazionale Scienza under18, e come direttore di sede la dottoressa Eleonora Carletti, dirigente scolastica del Verni.